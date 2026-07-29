Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις στη φιλική αναμέτρηση ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ 1-2.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε σε φιλικό αγώνα 2-1 από τη Σάμσουνσπορ.

Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο 14', έπειτα από ωραία συνεργασία του Γκατσίνοβιτς και πάσα στον Ζίνι, ο οποίος έστρωσε στον Ελίασον και ο τελευταίος σε κενή εστία πλάσαρε για το 1-0.

Στο 44' έγινε το 1-1. Ο Γκεοργκίεφ έχασε τον Ελαγίς κι αυτός με κεφαλιά έκανε το 1-1. Στο 80', έπειτα από αδράνεια του Πένραϊς ο Ζαρζού πλάσαρε τον Μπρινιόλι για το τελικό 2-1.

Τα highlights του αγώνα