Σα - Ολυμπιακός: Και με τη... βούλα στα «ερυθρόλευκα»
Ολοκληρώθηκε η σπουδαία προσθήκη του Γκουστάβο Σα στον Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα της Τετάρτης (29/07) και οι Πειραιώτες έκαναν επίσημη την απόκτηση του με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός αφήνει την Πορτογαλία και την αγαπημένη του Φαμαλικάο και κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής των «ερυθρολεύκων» ενώ θα ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.
Να θυμίσουμε ότι ο Πορτογάλος ήταν αρχηγός στην πορτογαλική ομάδα παρά το νεαρό της ηλικίας του ενώ είχε σπάσει και το ρεκόρ ως ο νεότερος παίκτης που κάνει 100 συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.
🔴⚪💥 Bem-vindo 𝐆𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯𝐨 𝐒𝐚́#OlympiacosFC pic.twitter.com/n8XWCW5u84— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 30, 2026
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