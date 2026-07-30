Ανατροπή στην υπόθεση του Άνας Σαλάχ-Εντίν βλέπουν στην Ολλανδία καθώς αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής είναι αρνητικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ δυναμικά στην υπόθεση του Άνας Σαλάχ-Εντίν, κάτι που σας αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στο Gazzetta και τα ιταλικά ΜΜΕ υποστήριζαν μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης (29/07) ότι οι Πειραιώτες είναι μία... ανάσα από τη συμφωνία με τη Ρόμα.

Ωστόσο, το ολλανδικό «voetbalprimeur» δίνει μία διαφορετική τροπή στην υπόθεση, καθώς μιλά για συμφωνία των δύο ομάδων αλλά όχι και του ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα τονίζει ότι ο 24χρονος αμυντικός δείχνει αρνητικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Για την ακρίβεια, ο Μαροκινός ακραίος μπακ θέλει να περιμένει για κάτι καλύτερο μετά την παρουσία του στο Μουντιάλ αλλά και την εξαιρετική σεζόν που ολοκλήρωσε με την Αϊντχόφεν. Μένει να φανεί αν ισχύει το συγκεκριμένο δημοσίευμα και θα ποια θα είναι η στάση των Πειραιωτών, οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι να βγάλουν ένα ποσό κοντά στα 8 εκατ. ευρώ για εκείνον.