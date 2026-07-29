Ο Ολυμπιακός προχωράει για να κλείσει τον Σαλάχ Εντίν της Ρόμα

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο gazzetta.gr για την επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές από τη Ρώμη, ο Ολυμπιακός προχωράει για να κλείσει τη μεταγραφή του Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρόμα, είτε με τη φόρμουλα του δανεισμού με όψιον αγοράς (το πιθανότερο), είτε με απευθείας αγορά.

Ο 24χρονος Μαροκινός αποτελεί την επιλογή των «ερυθρόλευκων» για την ενίσχυση τους στη θέση του αριστερού μπακ. Ο διεθνής (13 φορές) άσος, που δεν πιάνει θέση ξένου (όπως πλέον κι ο Ελ Κααμπί), έχει παίξει στο Καραϊσκάκη δύο φορές, στο 0-0 με την Τβέντε 90 λεπτά και στο 1-1 με την PSV 66 λεπτά. Τώρα βρίσκεται στο Μαρόκο και μέσω του μάνατζερ του (ο ίδιος που έχει τον Ρέτσο και τον Μαφέο) βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για να έρθει στην Αθήνα.

Ο Σαλάχ Εντίν (1μ81) έπαιξε την περασμένη σεζόν (δανεικός) στην PSV, πήγε καλά (25 παιχνίδια, εκ των οποίων τα εφτά στο Τσάμπιονς Λιγκ), με τις πληροφορίες του ιταλικού Τύπου να λένε ότι η PSV δεν άσκησε το δικαίωμα της οψιόν αγοράς του, επειδή δεν τα βρήκε στο οικονομικό με τον παίκτη για το συμβόλαιο του. Τις προηγούμενες ημέρες, πάντα κατά τις ίδιες πηγές, εκδηλώθηκε γι΄ αυτόν ενδιαφέρον από άλλη ολλανδική ομάδα κι από την Μπέτις.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο έπαιξε σε τέσσερα παιχνίδια: 83 λεπτά στο 4-2 με την Αϊτή (μαζί με τον Ελ Κααμπί), 46 λεπτά στο 1-1 με την Ολλανδία, 11 λεπτά στο 1-1 με την Βραζιλία και 73 λεπτά στην ήττα 0-2 από τη Γαλλία. Ήταν 49 φορές διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ολλανδίας (γεννημένος στο Άμστερνταμ), αλλά τελικά έπαιξε με την Εθνική Ανδρών του Μαρόκου, απ΄ όπου η καταγωγή του. Στο Κόπα Άφρικα τον περασμένο χειμώνα έπαιξε σε τέσσερα παιχνίδια: δύο βασικός και δύο αλλαγή. Μεταξύ άλλων, για 30 λεπτά στον τελικό του Μαρόκου, την ήττα του 0-1 από τη Σενεγάλη.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον Άγιαξ (10 συμμετοχές), συνέχισε στην Τβέντε (52 συμμετοχές, με 2 γκολ κι 6 ασίστ), έπαιξε για ένα εξάμηνο στη Ρόμα (3 συμμετοχές, με μία ασίστ) και την προηγούμενη σεζόν πήρε το πρωτάθλημα με την PSV (25 συμμετοχές-μία ασίστ), χάνοντας έξι παιχνίδια λόγω μικροτραυματισμών.

Το συμβόλαιο του με τη Ρόμα λήγει το καλοκαίρι του 2028. Η ιταλική ομάδα τον αγόρασε 8,5 εκ. Ευρώ από την Τβέντε τέλη Ιανουαρίου του 2025. Έχει παίξει εννιά παιχνίδια στο Γιουρόπα Λιγκ και δύο ακόμη στα προκριματικά της διοργάνωσης, όπως και άλλα δύο στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ (συν τα εφτά στη League Phase) κι άλλο ένα στα προκριματικά του Κονφερενς Λιγκ.

Άσχετο: Στο Ρέντη προβληματίζονται για το φαινόμενο των φιλικών αγώνων, να πέφτει θεαματικά η απόδοση της ομάδας στο τελευταίο 20λεπτο, προφανώς λόγω κούρασης. Και σκέφτονται, χωρίς να το έχουν ακόμη αποφασίσει, μήπως πρέπει να πέσουν οι στροφές στις προπονήσεις ενόψει των αγώνων με τη ΝΕΚ…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Το έγραψε πριν από λίγο πηγή από την Αλγερία, η lagazettedufennec, για τον Τιτραουί:

«Έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο UEFA Champions League για πρώτη φορά στην καριέρα του, αν ενταχθεί στον Ολυμπιακό, ο οποίος ενδιαφέρεται πραγματικά γι' αυτόν, αλλά σκέφτεται επίσης να μετακομίσει στην Τσάμπιονς Λιγκ, όπου η Σουόνσι Σίτι τον παρακολουθεί στενά. Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, ο Τιτραουί δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένος με την ιδέα της Ελλάδας, παρά την αρκετά ενδιαφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης που κατέληξε στο τραπέζι της Σαρλερουά (8 εκατομμύρια ευρώ + 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους καθώς και μερίδιο 20% σε πιθανή μεταπώληση).

Πέρα από αυτά που θα μπορούσε να κερδίσει ο βελγικός σύλλογος, ο μισθός του Τιτραουί αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Στο αθλητικό επίπεδο, η ομάδα με έδρα τον Πειραιά μπορεί να αγωνιστεί στο UEFA Champions League , κάτι που θα μπορούσε να δώσει μεγάλη ώθηση στον πρώην παίκτη της Paradou AC. Στην πραγματικότητα, ο Τιτραουί θα προτιμούσε ακόμη και να υπογράψει στην αγγλική Championship και στη συνέχεια να προσπαθήσει να κάνει μεταγραφή στην Premier League , παρά να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν εξαρτώνται όλα από την προθυμία του, καθώς η ομάδα του αναπόφευκτα θα διαπραγματευτεί με τον πλειοδότη. Προς το παρόν, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, παρόλο που ο γέννημα θρέμμα του Μ' Σίλα δεν σκέφτεται να μετακομίσει στους ερυθρόλευκους . Η κατάσταση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες».

Δεν νομίζω να ασχοληθεί ξανά με τον Αλγερινό...

Και τέλος ένα ιμότζι για τον Γκουστάβο Σα