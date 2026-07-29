Νίκολιτς: «Περιμένω άμεσα έναν μέσο και μια ακόμα κίνηση μετά την επιστροφή στην Αθήνα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ μίλησε για τα μεταγραφικά, για τα συμπεράσματα που έβγαλε και για τον Λόβρο Μάγερ. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 2-1 από τη Σάμσουνσπορ στο πέμπτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να τονίζει ότι έβγαλε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από την αναμέτρηση.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για τα μεταγραφικά επισημαίνοντας ότι περιμένει την απόκτηση ακόμα ενός μέσου άμεσα, ενώ πρόσθεσε ότι αναμένεται να γίνει ακόμα μια μεταγραφική κίνηση μετά την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα. Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Μάγερ, ενώ μίλησε και για τον Ελίασον και ότι εξακολουθεί να τον υπολογίζει, μένοντας ικανοποιημένος από την εμφάνισή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό με τη Σάμσουνσπορ:

Για το ντεμπούτο του Μάγερ και για το χαμόγελό του πριν λίγες μέρες: «Ήταν ένα πολύ χρήσιμο παιχνίδι, είδα παίκτες που είναι χρόνια στην ομάδα να μου δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν όπως ο Γκατσίνοβιτς, ο Βίντα, ο Μάνταλος, έχουν την προσωπικότητα, την ποιότητα, είδα μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Ελίασον. Είδα τον Στρακόσια να παίζει 60 λεπτά μετά από μήνες, είδα νεαρούς παίκτες, το παιχνίδι αυτό με βοήθησε να ξεκαθαρίσω όποιες αμφιβολίες είχα στο μυαλό μου για περιπτώσεις. Όσον αφορά τον Μάγερ, δεν έχει κάνει προπόνηση ακόμα μαζί μας, ήταν μια ευκαιρία να προπονηθεί με τον χρόνο που έπαιξε, να νιώσει τη συνεργασία με τους συμπαίκτες του, είμαι πολύ ευχαριστημένος και είναι χρήσιμο το ματς. Πολύ πολύ χρήσιμο ματς για εμένα, έβγαλα πολλά συμπεράσματα».

Για τη θέση του Μάγερ: «Έτυχε να παίξει δεξιά, ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να παίξει δεκάρι, στα άκρα ή ακόμη και "6" ή "8", όποτε χρειαστεί, είναι από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα».

Για την έμφαση στο pressing: «Πιστεύω ότι το είχαμε και πέρυσι σε αρκετά παιχνίδια, σήμερα δεν ήταν εύκολο, υπήρχε υψηλή θερμοκρασία, αγωνίστηκαν παίκτες χωρίς μεγάλο χρόνο συμμετοχής, είχαν προκλήσεις μπροστά τους, τα λίγα λεπτά συμμετοχής, τον δύσκολο αντίπαλο, το πόσο πρεσάρουμε εξαρτάται κι από τον αντίπαλο. Κάποιοι το έκαναν καλά, κάποιοι λιγότερο καλά, βγήκαν τα συμπεράσματά μου σε όλες τις περιπτώσεις».

Για το αν περιμένει άλλη μεταγραφή στην Ολλανδία και σε ποια θέση περιμένει παίκτη: «Πιστεύω ναι αλλά ας δούμε! Χρειαζόμαστε άλλον έναν στο κέντρο σίγουρα και ίσως κάποιες ακόμα κινήσεις ποιότητας. Περιμένω άμεσα τον μέσο και θεωρώ ακόμα μια κίνηση στο ξεκίνημα της ομάδας στην Αθήνα μετά το ρεπό που θα πάρει η ομάδα».

Για τα συμπεράσματα που έβγαλε, αν επηρεάζουν τα μεταγραφικά και την παρουσία του Ελίασον: «Ο Ελίασον είναι παίκτης μας, είναι πάντα εκεί, δεν τον έβγαλε κανείς εκτός. Τον υπολογίζω πάντα, έχει δουλέψει, ξέρουμε τις αρετές του, έκανε τα περισσότερα καλά στο ματς, πάντα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κάνει περισσότερα, είναι εδώ, έχει συμβόλαιο και ξέρουμε ποιος είναι».

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!