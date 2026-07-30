ΑΕΚ: Ο Μάγερ και η ποιότητά του με την μπάλα στα πόδια
Σε κανονικούς ρυθμούς προπονείται με την ΑΕΚ ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος ήρθε έτοιμος από τη Βόλφσμπουργκ και μπήκε κατευθείαν στο ομαδικό πρόγραμμα των κιτρινόμαυρων.
Είδατε σε προηγούμενο ρεπορτάζ τα αγγίγματά του με την μπάλα πριν την έναρξη της πρωινής προπόνησης της ΑΕΚ την Πέμπτη στο Άπελντορν, ενώ στη συνέχεια σε όλες τις ασκήσεις αντιλαμβανόσουν την ποιότητά του με την μπάλα στα πόδια.
🟡⚫️ Η ποιότητα του Μάγερ με την μπάλα στα πόδια #aek #aekfc @gazzetta_gr pic.twitter.com/dngNV6gLRP— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) July 30, 2026
Ο 28χρονος Κροάτης χαφ διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και όταν είχε την μπάλα στις ασκήσεις της κυκλοφορίας και του πρέσινγκ έδειχνε την ποιότητά του με τα κοντρόλ, τις επαφές του και την ακρίβεια στις πάσες του.
Ο Νίκολιτς άλλωστε θέλει από τους παίκτες της μεσαίας του γραμμής να είναι καλοί χειριστές της μπάλας και ο Μάγερ μπορεί να του προσφέρει ακριβώς αυτό, δίνοντας του τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσει σε διαφορετικές θέσεις.
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