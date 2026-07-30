Ο Μάρκο Νίκολιτς δίνει μεγάλη έμφαση στις προπονήσεις της ΑΕΚ στην Ολλανδία τόσο στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, όσο και στην έντονη πίεση. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Οι θερμοκρασίες στην Ολλανδία έχουν ανέβει, η ζέστη αρκετή, όμως η δουλειά δεν σταματάει. Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει ρίξει τους ρυθμούς της ΑΕΚ με ένα πρόγραμμα καθημερινά (σταματώντας από τις αρχές της εβδομάδας τις διπλές προπονήσεις), όμως όπως πάντα παραμένει απαιτητικός, όντας πάνω από κάθε άσκηση μαζί με τους βοηθούς του.

Επέστρεψε ο Καλοσκάμης, κανονικά και ο Μάγερ

Το πρωί της Πέμπτης προπονήθηκαν όσοι δεν συμμετείχαν στο χθεσινό φιλικό με τη Σάμσουνσπορ. Ανάμεσά τους και ο Καλοσκάμης, ο οποίος είχε ανεβάσει ρυθμούς και επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα ξεπερνώντας το μικροπρόβλημα που τον είχε αφήσει εκτός, ενώ στις ομαδικές προπονήσεις έχει μπει κανονικά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των κιτρινόμαυρων, ο Λόβρο Μάγερ.

Για μιάμιση ώρα ο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του δούλεψαν διάφορα πράγματα. Ένας εναντίον ενός, αμυντικό και επιθετικό τρανζίσιον και συνδυαστική άσκηση κυκλοφορίας και πρέσινγκ. Σε σωστές μεταβιβάσεις της μπάλας και σε πίεση ήταν τα σημεία που εστίασε περισσότερο ο Σέρβος τεχνικός και στην προπόνηση της Πέμπτης.

🟡⚫️ Ασκήσεις κυκλοφορίας - πρέσινγκ και αμυντικού - επιθετικού τρανζίσιον στην πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ την Πέμπτη στο Άπελντορν #aek #aekfc @gazzetta_gr pic.twitter.com/GNqVh8tq3c July 30, 2026

Τι ζήταγε ο Νίκολιτς για κυκλοφορία και πρέσινγκ

Ο Νίκολιτς ρίχνει μεγάλο βάρος στην καλή κυκλοφορία της μπάλας και στο έντονο πρεσάρισμα, πραγματοποιώντας ασκήσεις πάνω σε αυτούς τους δύο τομείς συνδυαστικά τόσο σε μικρό χώρο, όσο και στο γήπεδο σε διπλό. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ ήταν πάνω από την άσκηση στην πλάγια γραμμή και έδινε συνεχώς εντολές. Αυτό που ζητούσε ήταν γρήγορη σκέψη και σωστή πάσα από την ομάδα που είχε την μπάλα και ένταση στην πίεση από την ομάδα που προσπαθούσε την ανάκτηση.

Οι οδηγίες του Νίκολιτς έβγαιναν από το στόμα του με πολύ πάθος, επιβραβεύοντας τους παίκτες του με μπράβο κάθε φορά που έβλεπε να εκτελούν σωστά όσα είχε ζητήσει, ενώ τον ίδιο τόνο έδιναν και οι συνεργάτες του που ήταν επίσης πάνω από τις ασκήσεις. «Πάμε, παίζουμε, παίζουμε, ναι αυτό είναι, πρεσάρουμε! Πάμε ξανά, ναι, πρεσάρουμε, πολύ καλά», ήταν οι εντολές του Νίκολιτς από την πλάγια γραμμή διατηρώντας τον ρυθμό και μένοντας ικανοποιημένος από την ανταπόκριση των παικτών του στις εντολές του.

🦅 Οι εντολές του Νίκολιτς και πώς ζει την προπόνηση από κοντά!



🇳🇱 Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/bdV98CWtsu — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 30, 2026

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