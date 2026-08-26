Πριν τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας ο Μάριος Ηλιόπουλος φίλησε την μπάλα του Champions League.

Όπως και σε όλα τα εντός έδρας ματς, ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται κανονικά στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη μεγάλη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα Play Offs του Champions League και πριν το ματς έκανε μια κίνηση που την είχε... γούρι από τα Play Offs του περσινού πρωταθλήματος.

Πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα και πριν... κουνηθεί το σεντόνι ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου πήγε και φίλησε την «αστεράτη» μπάλα, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.