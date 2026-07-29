Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Παλέρμο. Σκόρερ ο Νιζέτ, είχαν δύο δοκάρια οι Θεσσαλονικείς.

Ισόπαλος 1-1 ήρθε ο Ηρακλής στο δεύτερο φιλικό του επί ιταλικού εδάφους.

Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι μετά την ήττα με 2-0 από την ισχυρή Μπολόνια, αντιμετώπισε την Παλέρμο, η οποία παίζει στη Serie B και προπονητής της είναι ο θρυλικός παλαίμαχος φορ Πίπο Ιντσάγκι.

Η Παλέρμο προηγήθηκε στο 13' με τον Λε Ντουαρόν, όμως, ο Ηρακλής ισοφάρισε στο 60' με σουτ από το ημικύκλιο του Βέλγου (έχει καταγωγή από τη Γκάμπια) αριστερού μπακ Ρομπ Νιζέτ.

Ο Νιζέτ, μάλιστα, ο κορυφαίος του Ηρακλή στο ματς είχε και σουτ εκτός περιοχής στο 49', το οποίο κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 68' ο Καρακασίδης είχε μία εξαιρετική απόκρουση, ενώ στο 70' υπήρξε σύρραξη μεταξύ των παικτών. Στο 88ο λεπτό ο Ηρακλής άγγιξε το 2-1. Ο Νιζέτ έκανε την κάθετη και ο Μορένο με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Τα φιλικά του Ηρακλή στην Ιταλία ολοκληρώνονται στις 2 Αυγούστου με αντίπαλο την Πάρμα.

Παλέρμο: Φορτίν, Αουγκέλο, Σέγκρε, Ρανόκια, Γκιασί, Μπάνι, Λε Ντουαρόν, Εστεβέζ, Πιερότσι, Τσετσαρόνι, Κασάντρο.

Ηρακλής: Τσιντώτας, Βούρος, Ρόους, Ινίγο, Νιζέτ, Σόρια, Σουρλής, Κράινζ, Ντ' Αουσίλιο, Καϊμπουέ, Κούστα.