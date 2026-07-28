Το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) ο Στεφάν Ορτέγκα έφτασε στην Αθήνα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Στέφαν Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Γερμανός τερματοφύλακας αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 16:00 και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.

Ο έμπειρος πορτιέρα θα περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τους Πειραιώτες.

Oι δηλώσεις του Ορτέγκα

«Πήρε καιρό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά η οικογένεια Μαρινάκη με ήθελε πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να δω το σταφ και τους συμπαίκτες μου. Έχω ξαναβρεθεί εδώ, με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Super Cup, οπότε ξέρω τις εγκαταστάσεις και το γήπεδο της ομάδας.

Πρώτα από όλα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον πρώτο βασικό στόχο, που είναι να προκριθούμε στο Champions League. Έπειτα πρέπει να είμαστε πάντα πρωταθλητές εδώ».