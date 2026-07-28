Ορτέγκα: Ολυμπιακός - Έφτασε στην Αθήνα, το πρώτο του μήνυμα
Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Στέφαν Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Γερμανός τερματοφύλακας αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 16:00 και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.
Ο έμπειρος πορτιέρα θα περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τους Πειραιώτες.
Oι δηλώσεις του Ορτέγκα
«Πήρε καιρό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά η οικογένεια Μαρινάκη με ήθελε πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να δω το σταφ και τους συμπαίκτες μου. Έχω ξαναβρεθεί εδώ, με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Super Cup, οπότε ξέρω τις εγκαταστάσεις και το γήπεδο της ομάδας.
Πρώτα από όλα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον πρώτο βασικό στόχο, που είναι να προκριθούμε στο Champions League. Έπειτα πρέπει να είμαστε πάντα πρωταθλητές εδώ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός: Επιβεβαίωση A Bola για Γκουστάβο Σα, το κόστος και ο ρόλος της Νότιγχαμ
- Όταν ο Πεπ έπεσε στο χορτάρι και στάθηκε πάλι στα πόδια του χάρη στον Ορτέγκα: «Είναι από τους καλύτερους που έχω δει στη ζωή μου»
- Ορτέγκα - Ολυμπιακός: Το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) φτάνει ο 33χρονος τερματοφύλακας στην Αθήνα