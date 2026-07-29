Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Χαλ ωστόσο ακόμα δεν έχουν πέσει οι υπογραφές μεταξύ της αγγλικής ομάδας και του Ολυμπιακού.

Εξελίξεις στο θέμα του Κωνσταντή Τζολάκη και της Χαλ καθώς ο Έλληνας κίπερ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και έχει συμφωνήσει με την πλευρά του αγγλικού συλλόγου για τους προσωπικούς του όρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι τελικά διάρκειας πέντε ετών με οικονομικές απολαβές που θα αγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως καθαρά (2,3 εκατ. ευρώ περίπου μεικτά).

Την ίδια στιγμή οι ομάδες έχουν συμφωνήσει για ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 20 εκατ. ευρώ με τα μπόνους μέσα όμως ακόμα δεν έχουν πέσει οι υπογραφές οπότε τίποτα δεν είναι οριστικό προς το παρόν.