Στάνιτς - Ολυμπιακός: Ο προπονητής της Λουντογκόρετς πήρε θέση για τη μεταγραφή
Η Λουντογκόρετς αντιμετωπίζει τη Χαποέλ Τελ Αβίβ με σκοπό να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το κατά της 2-0 για τα προκριματικά του Conference League, με τον προπονητής των Βούλγαρων, Τόμας Ράις να παίρνει θέση για τον Πέταρ Στάνιτς.
Ο Γερμανός τεχνικός, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό και το ενδεχόμενο μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι ο παίκτης είναι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της Λουντογκόρετς.
Χαρακτηριστικά είπε: «Ο Πέταρ Στάνιτς είναι αυτή τη στιγμή παίκτης της Λουντογκόρετς. Είναι αρκετά συγκεντρωμένος και αυτό φάνηκε στον αγώνα με την Ντούναβ. Στόχος μας, τόσο με τον Φίλιπ όσο και με τον Πέταρ Στάνιτς, είναι να τους βοηθήσουμε να βελτιωθούν, να τους βοηθήσουμε να αποδώσουν καλύτερα, να τους διευκολύνουμε. Τόσο ο Φίλιπ όσο και ο Πέταρ Στάνιτς αισθάνονται χαρούμενοι και επικεντρώνονται στην απόδοσή τους για τη Λουντογκόρετς»
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