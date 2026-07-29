Στην Ισπανία αποκάλυψαν ότι ο Στέφαν Ορτέγκα είχε προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να τον... κλέψει.

Ο Στέφαν Ορτέγκα βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι θέμα ωρών για να γίνει επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ωστόσο πριν συμβεί αυτό, φαίνεται ότι ήταν πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga.

Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», ο 33χρονος τερματοφύλακας, όχι απλώς είχε φτάσει κοντά στη Ρεάλ Σοσιεδάδ αλλά είχε έρθει και σε προφορική συμφωνία με τους Βάσκους για να αντικαταστήσει τον Άλεξ Ρεμίρο σε περίπτωση που έφευγε.

Ο προπονητής της ομάδας, Πελεγκρίνο Ματαράτσο ήταν ο άνθρωπος που ήθελε διακαώς τον Γερμανό πορτιέρε στο ρόστερ και οι δύο πλευρές είχαν κάνει προχωρημένες συζητήσεις προκειμένου να τον αποκτήσουν.

Ωστόσο η καθυστέρηση γύρω από την αποχώρηση του Ρεμίρο, έκανε τον Ορτέγκα να στραφεί σε άλλη επιλογή και εκείνη τη χρονική στιγμή, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην υπόθεση της απόκτησής του, κλέβοντας τη θετική του απάντηση παρότι είχε και άλλες προτάσεις στα χέρια του.

Πάντα με βάση τα όσα λέει το ισπανικό ρεπορτάζ, η καθυστέρηση της Σοσιεδάδ με τον Ρεμίρο έφερε το... ναυάγιο στη συγκεκριμένη υπόθεση παρότι ο Ορτέγκα ήταν στην κορυφή της λίστας.