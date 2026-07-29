Ο Λόβρο Μάγερ ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, ενώ ήδη πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ένωση υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο ως το 2030.

Ο 28χρονος Κροάτης χαφ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Βόλφσμπουργκ αντί 6 εκατ. ευρώ, προσγειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στην Ολλανδία, πέρασε τα ιατρικά και στη συνέχεια έφτασε το απόγευμα στο ξενοδοχείο της ΑΕΚ στο Άπελντορν για να υπογράψει.

Ο Μάγερ ενσωματώθηκε αμέσως στην αποστολή της ΑΕΚ επί ολλανδικού εδάφους καθώς μετά τις υπογραφές πήγε στο προπονητικό κέντρο στο Άπελντορν για την «πρώτη» με τους κιτρινόμαυρους.

Ο 28χρονος Κροάτης χαφ έφτασε στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης συνοδευόμενος από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη του Μάγερ στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στο Άπελντορν:

🦅 Η άφιξη του Λόβρο Μάγιερ στο προπονητικό κέντρο στο Άπελντορν για λογαριασμό της ΑΕΚ



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/8usJqIlej9 July 29, 2026

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