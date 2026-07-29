ΑΕΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ο Καλοσκάμης
Ατομικό πρόγραμμα πραγματοποιούσε τις τελευταίες μέρες στην προετοιμασία της ΑΕΚ ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε αποχωρήσει από την προπόνηση καθώς είχε αισθανθεί ενοχλήσεις.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Ένωσης δεν είχε κάτι το ανησυχητικό και πλέον ανεβάζει ρυθμούς για να τεθεί ξανά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.
Εκτός κανονικού προγράμματος παραμένει ο Χρήστος Αλεξίου, ενώ αμφότεροι δεν θα είναι διαθέσιμοι στο σημερινό φιλικό κεκλεισμένων των θυρών με τη Σάμσουνσπορ.
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