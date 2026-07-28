Συνέχεια ως προς το story του Γιασίν Τιτραουί στο Βέλγιο όπου μεταδίδουν ότι ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τη Σαρλερουά.

Η περίπτωση του Γιασίν Τιτραουί, για την οποία διαβάσατε στο Gazzetta, έχει νέα εξέλιξη με βάση όσα διαρρέονται στο Βέλγιο. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται εκεί αλλά και από τον ρεπόρτερ Σάσα Ταβολιέρι οι Ερυθρόλευκοι τα βρήκαν με τη Σαρλερουά σε ένα ποσό της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ.

Οι βελγικές πηγές έκαναν λόγο και για ποσοστό μεταπώλησης στο 20%. Αργά το βράδυ πάντως πηγή του Ολυμπιακού ανέφερε ότι δεν ισχύει αυτή η πληροφορία για τον διεθνή Αλγερινό χαφ της Σαρλερουά.