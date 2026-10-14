Μεγάλη νίκη για την Athens Kallithea με την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα να επικρατεί του Ολυμπιακού στο Ρέντη με 1-0 και να ανεβαίνει στην 2η θέση της Super League 2.

Μεγάλη νίκη για την Athens Kallithea. Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα σε εξ' αναβολής παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Super League 2, επικράτησε με 1-0 του Ολυμπιακού Β' στο Ρέντη και έφτασε τους 15 βαθμούς ανεβαίνοντας στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League 2. Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στους 5 και την 13η θέση.

Στα του αγώνα το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν εξαιρετικά στο δεύτερο και μόλις στο 48' να ανοίγουν το σκορ με τον Τσιριγώτη. Ένα σκορ που κράτησαν ως το τέλος παίρνοντας και την μεγάλη όπως αναφέραμε νίκη που τους ανέβασε στην 2η θέση.

Σκόρερ: 48′ Τσιριγώτης

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Γκοτζαμανίδης, Κολοκοτρώνης (54′ Ζουγλής), Σαντής (66′ Μπιλάλ), Σιώζιος (75′ Αγγελάκης), Μαρτίνης, Καρκατσάλης, Πλις (66′ Κάπελλας), Λεγκίσι, Αβραμούλης, Τουφάκης (54′ Λιάτσος).

Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Ματίγιεβιτς, Μλάντεν (79′ Σταματούλας), Χουχούμης (46′ Τσιριγώτης), Προβυδάκης, Γαρουφαλιάς, Φαϊτάκης (46′ Πρεκατές), Μπαουτίστα, Φροσύνης, Βάρκας (61′ Βιγιαφάνες), Μανιάς (61′ Ρόμο).

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 18

2. Athens Kallithea 15

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3. Πανιώνιος 13

4. ΑΕΛ 11

5. Ελλάς Σύρου 9

6. Πανθρακικός 8

7. Απόλλων Καλαμαριάς 8

8. Νίκη Βόλου 7

9. Αστέρας Τρίπολης Β' 7

10. Πανσερραϊκός 6**

11. Αναγ. Καρδίτσας 5

12. Ολυμπιακός Β' 5

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13. Πύργος 5

14. ΠΑΟΚ Β' 5

15. Νέστος Χρυσούπολης 4

16. Ζάκυνθος 2

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.

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