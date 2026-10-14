Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αυριανή κόντρα του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ. Αποστολή στη Μασσαλία Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Μαρσέιγ στάθηκε στο πάθος που βγάζει ο Ολυμπιακός, αλλά τόνισε ότι στα ματς με Γιαγκελόνια και Παναθηναϊκό η ομάδα του έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο.

Ο Αλγκουαθίλ αναλυτικά μίλησε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την προσέγγιση της Μαρσέιγ: «Όπως πολύ σωστά είπατε η Μαρσέιγ παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Το ίδιο είναι και ο Ολυμπιακός. Σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια που κρίνονται από λεπτομέρειες προσαρμόζεσαι. Πάντα προσπαθώντας για το καλύτερο σε άμυνα και σε επίθεση».

Για το πάθος και την ένταση που είχε με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός: «Είναι ένα μέρος του ποδοσφαίρου αυτό. Το πάθος και η ένταση. Φυσικά είναι σημαντικά στοιχεία. Είναι πολύ καλός τρόπος να είσαι καλός στην άμυνα. Δεν είναι, ωστόσο, μόνο αυτό το στοιχείο. Με Γιαγκελόνια και Παναθηναϊκό εκτός από το πάθος παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο. Υπήρχαν στιγμές που με τον Παναθηναϊκό που παίξαμε πολύ καλά».

Για ενδεχόμενες αλλαγές σε σχέση με τον Παναθηναϊκό: «Ό,τι και να σκέφτομαι τώρα μπορεί να είναι διαφορετικό από το τι θα σκέφτομαι μετά την προπόνηση ή αύριο. Ολοι έχουν αποκατασταθεί καλά, αλλά ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να δω τα πρόσωπά τους και το πώς θα είναι. Το κριτήριο για την 11άδα θα είναι ποιοι θα είναι οι καλύτεροι να ξεκινήσουν αύριο».