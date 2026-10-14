Οι ατάκες του Τσικίνιο για τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ. Αποστολή στη Μασσαλία Δημήτρης Τομαράς.

Ο Τσικίνιο εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έβγαλε αυτοπεποίθηση και τόνισε ότι οι Πειραιώτες είναι σε θέση να φύγουν νικητές από τη Γαλλία και θα κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσικίνιο:

Για το 30ό του ματς με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη και τι πρέπει να κάνει η ομάδα του στη Μασσαλία για να πάρει αποτέλεσμα: «Κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα αυτής της ομάδας γνωρίζουμε ποια είναι η ευθύνη μας και ποια είναι η δουλειά μας. Θέλουμε να είμαστε πολύ καλοί, όπως αρμόζει στους παίκτες του Ολυμπιακού και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς»

Για την ευρωπαϊκή εμπειρία του συλλόγου: «Σε κάθε αγώνα στην Ευρώπη είναι η νίκη. Με όλο τον σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο. Ξέρουμε ποια είναι η Μαρσέιγ, αλλά κι εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη».

Για την απουσία του κόσμου: «Οι οπαδοί μας είναι πολύ σημαντικοί για μας. Ταξιδεύουν παντού για να μας στηρίξουν και είμαστε πολύ απογοητευμένοι από τη στιγμή που μάθαμε ότι δεν θα είναι παρόντες. Μας δίνει όντως κίνητρο το γεγονός ότι θα πρέπει να παλέψουμε και γι' αυτούς. Θα κάνουμε τα πάντα και για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο με μία νίκη».