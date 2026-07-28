Ο Μανώλης Σιώπης με ανάρτηση του στο Instagram αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καραγκιουμρούκ.

Μετά από 1,5 χρόνο ο Μανώλης Σιώπης αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Ο 32χρονος χαφ δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ και επιστρέφει στην Τουρκία για λογαριασμό της Καραγκιουμρούκ, η οποία θα είναι η τρίτη του ομάδα στην γειτονική χώρα, μετά την Αλάνιασπορ και την Τράμπζονσπορ.

Ο διεθνής μέσος με ανάρτηση του στο Instagram αποχαιρέτησε την «οικογένεια» του Τριφυλλιού.

Η ανάρτηση του Μανώλη Σιώπη

«Θέλω να ευχαριστήσω την παναθηναϊκή οικογένεια για όλη την στήριξη και την αγάπη που μου έδωσε, ήταν τεράστια τιμή να φορέσω το Τριφύλλι στο στήθος.

θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί αυτό τον ενάμιση χρόνο και όλους τους συμπαίκτες μου, εύχομαι μόνο επιτυχίες

Υ.γ Να μου προσέχετε τους αγαπημένους μου φροντιστές».