Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς, τρεις μήνες αφότου ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε σε άλλη ομάδα.

Μπορεί να άργησε, ωστόσο, ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς βρήκε ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, η οποία διήρκεσε τρία χρόνια.

Ο 35χρονος αριστερός μπακ υπέγραψε για έναν χρόνο στη Μλάντοστ από την πατρίδα του, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του σερβικού ποδοσφαίρου. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής, στην τριετία που βρέθηκε στους «πράσινους», φόρεσε τη φανέλα τους για 108 φορές σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας δεκατρείς ασίστ. Έτσι, το «τριφύλλι» έγινε η ομάδα με την οποία έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του.

Να σημειωθεί πως στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας του εκεί παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Καραγκιουμρούκ της Τουρκίας, η οποία τελικά υποβιβάστηκε, με τον ίδιο να κάνει δέκα συμμετοχές και να σημειώνει ένα γκολ.

Η ανακοίνωση της Μλάντοστ

Έρχονται ενισχύσεις! Προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, η Μλάντοστ προχωρά σε μια σημαντική μεταγραφή. Ο Φίλιπ Μλάντενοβιτς είναι το νέο απόκτημα των «κυανόλευκων» 🔵⚽️🔵⚽️🔵 Καλώς ήρθες, Φίλιπ! 💙