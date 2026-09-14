Παναθηναϊκός: Βρήκε ομάδα ο Μλαντένοβιτς
Μπορεί να άργησε, ωστόσο, ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς βρήκε ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, η οποία διήρκεσε τρία χρόνια.
Ο 35χρονος αριστερός μπακ υπέγραψε για έναν χρόνο στη Μλάντοστ από την πατρίδα του, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του σερβικού ποδοσφαίρου. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής, στην τριετία που βρέθηκε στους «πράσινους», φόρεσε τη φανέλα τους για 108 φορές σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας δεκατρείς ασίστ. Έτσι, το «τριφύλλι» έγινε η ομάδα με την οποία έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του.
Να σημειωθεί πως στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας του εκεί παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Καραγκιουμρούκ της Τουρκίας, η οποία τελικά υποβιβάστηκε, με τον ίδιο να κάνει δέκα συμμετοχές και να σημειώνει ένα γκολ.
Η ανακοίνωση της Μλάντοστ
Έρχονται ενισχύσεις! Προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, η Μλάντοστ προχωρά σε μια σημαντική μεταγραφή. Ο Φίλιπ Μλάντενοβιτς είναι το νέο απόκτημα των «κυανόλευκων» 🔵⚽️🔵⚽️🔵 Καλώς ήρθες, Φίλιπ! 💙
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