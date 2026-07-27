Τιτραουί - Ολυμπιακός: Νέα πρόταση για τον Αλγερινό οι Ερυθρόλευκοι!
Από το Gazzetta είχατε ενημερωθεί για την μεταγραφική εξέλιξη ως προς τον Αλγερινό μέσο. Στα 23 του χρόνια ο διεθνής χαφ ανήκει στη Σαρλερουά.
Πρόκειται για τον Γιασίν Τιτραουί, εξαοοκτάρι, με ύψος 1.80, που έχει βρεθεί γενικά στα ραντάρ μεγάλων ελληνικών συλλόγων. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που υπάρχουν, πηγαίνει πλέον πολύ δυνατά για την απόκτησή του, κάνοντας και νέα (2η) πρόταση.
Η Σαρλερουά εμφανίζεται να ζητά 10 εκατ. ευρώ για τον Τιτραουί. Από την άλλη στη Σαρλερουά ο Τιτραουί, που δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, έχει 7 γκολ και 5 ασίστ σε 74 αγώνες. Στην χώρα του έχει χριστεί διεθνής σε 5 αγώνες στο σύνολο.
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