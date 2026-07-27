Επιμένει ο Ολυμπιακός για τον ποιοτικό Γιασίν Τιτραουί, τον διεθνή χαφ της ομάδας της Σαρλεουά, κάνοντας και νέα πρόταση για την απόκτησή του.

Από το Gazzetta είχατε ενημερωθεί για την μεταγραφική εξέλιξη ως προς τον Αλγερινό μέσο. Στα 23 του χρόνια ο διεθνής χαφ ανήκει στη Σαρλερουά.

Πρόκειται για τον Γιασίν Τιτραουί, εξαοοκτάρι, με ύψος 1.80, που έχει βρεθεί γενικά στα ραντάρ μεγάλων ελληνικών συλλόγων. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που υπάρχουν, πηγαίνει πλέον πολύ δυνατά για την απόκτησή του, κάνοντας και νέα (2η) πρόταση.

Η Σαρλερουά εμφανίζεται να ζητά 10 εκατ. ευρώ για τον Τιτραουί. Από την άλλη στη Σαρλερουά ο Τιτραουί, που δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, έχει 7 γκολ και 5 ασίστ σε 74 αγώνες. Στην χώρα του έχει χριστεί διεθνής σε 5 αγώνες στο σύνολο.

