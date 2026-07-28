Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη σημερινή του προπόνηση στο «Γ.Καλαφάτης» και μετρά αντίστροφα για Πάκσι.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς απέναντι στην Πάκσι, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (30/07, 21:30) στο ΟΑΚΑ.

Σήμερα το πρωί (28/7) οι Πράσινοι συγκεντρώθηκαν στο Κορωπί. Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική. Οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού δούλεψαν πάνω στην κυκλοφορία της μπάλας, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει στη συνέχεια ιδιαίτερη έμφαση στα τελειώματα των φάσεων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ειδική εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Η αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι συνεχίζεται αύριο Τετάρτη (29/7), με την προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 17:00, αυτή τη φορά στο ΟΑΚΑ, όπως συνηθίζεται πριν τα κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια.