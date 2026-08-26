Νίστρουπ: «Ήμουν προετοιμασμένος για τέτοιες καταστάσεις, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος μας»

Τα λόγια του Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον κρίσιμο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Conference League.

Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως ναι μεν το αυριανό ματς είναι σημαντικό, ωστόσο δεν διαφέρει πολύ από τα προηγούμενα δύο εκτός έδρας ματς που έπαιξε η ομάδα στην Πακς και την Σόφια.

Σχετικά με τα προβλήματα είπε ήταν προετοιμασμένος για μία τέτοια κατάσταση, δηλαδή να υπάρχουν παίκτες που φεύγουν και έρχονται κατά τη διάρκεια των προκριματικών, ωστόσο οι τραυματισμοί που έχουν προκύψει, δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση.

Πρόσθεσε πως ανέλυσαν τον αντίπαλο για τη συμπεριφορά που έχει στα ματς στην έδρα του, που είναι πιο επιθετικός, ωστόσο κατά κύριο λόγο επικεντρώθηκε στο να διορθώσει το «τριφύλλι» τα πράγματα που εκείνο δεν είχε κάνει καλά.

Τέλος, σημείωσε πως το μεγαλύτερο λάθος στο προηγούμενο ματς, το οποίο «κόστισε» και το αποτέλεσμα, ήταν το γεγονός πως η ομάδα έκατσε στο 2-0 κι έγινε παθητική.

Για τη σημασία του αυριανού αγώνα:

«Εννοείται πως είναι σημαντικό, όπως ήταν και τα υπόλοιπα πέντε. Πάντα υπάρχει ένας χαμένος κι ένας νικητής. Τώρα είμαστε στο τελευταίο ματς. Η πίεση είναι ίδια με τα δεύτερα παιχνίδι στο Πακς και στη Σόφια.

Είμαστε ένα ματς μακριά από τον στόχο μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να καταφέρουμε. Ήμασταν κι εμείς απογοητευμένοι, το αναλύσαμε και αξιολογήσαμε την εμφάνισή μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι και θεωρώ πως θα τα καταφέρουμε».

Για τις περιορισμένες λύσεις στην άμυνα:

«Οι παίκτες που θα ξεκινήσουν αύριο θα είναι αρκετά καλοί για να κερδίσουν το ματς. Θα προτιμούσα φυσικά να είναι καλά ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας κλπ, όμως είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Όταν ανέλαβα, ήξερα πως είναι όλοι προετοιμασμένοι να χτίσουμε μία νέα ομάδα, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Οπότε δεν είναι έκπληξη για μένα. Αν κάνεις τους υπολογισμούς, είμαστε λίγο πιεσμένοι στο κομμάτι αυτό για αύριο, οπότε θέλουμε να είμαστε τυχεροί και να αποφύγουμε τα προβλήματα».

Για την αντιμετώπιση της Χράντετς στο αυριανό ματς:

«Βασικά έχω επικεντρωθεί στα του οίκου μας, γιατί είναι το πιο σημαντικό να βελτιώσουμε όσα δεν κάναμε καλά. Έχω μεγάλο σεβασμό σε εκείνους. Είδαμε τα δύο εντός έδρας ματς που έχουν δώσει με την Τρόμσο και τη Μπεσίκτας, που ξεκίνησαν επιθετικά. Είδαμε και κάποια ματς από την Τσεχία, που έπαιξαν με τους «μεγάλους» στην έδρα τους. Πιστεύω όμως πως αν εμείς φτάσουμε το επίπεδό μας, όχι για 70 λεπτά, αλλά για το σύνολο του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε κι αν το πετύχουμε αυτό, τότε θα κερδίσουμε».

Για τα διαστήματα που η ομάδα κλείνεται πίσω:

«Δεν έχει σχέση με τις μεταγραφές. Έχουμε ήδη πάρει καλούς παίκτες. Έχουμε κάποια προβλήματα, που αν δεν υπήρχαν, ίσως να ήμασταν καλύτερα. Και στα δύο τελευταία ματς ήμασταν μία... ανάσα από το clean sheet κι έχοντας δεχθεί ελάχιστες τελικές. Τα υψηλότερα xG εναντίον μας είναι πάντα στα τελευταία λεπτά. Δεν πιστεύω στην τύχη. Μπορεί να παίζει κάποιον ρόλο. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος το κάναμε μόνοι μας και ήταν πως γίναμε πολύ παθητικοί.

Επιτρέπεται να κάνεις λάθη, αλλά όχι να κάνεις συνέχεια τα ίδια. Η δουλειά μου είναι να σιγουρευτώ ότι κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε και σωστά. Αν είχαμε σημειώσει ένα τρίτο γκολ, όλα θα είχαν τελειώσει. Ο αντίπαλος είναι καλός στις αντεπιθέσεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά για να πάρουμε τη νίκη που όλοι θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη».

Ντε Φράι: «Σε κάθε ματς νιώθω μία... υγιή πίεση»

Για τη σημασία του αυριανού αγώνα:

«Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση για όλους μας για το πως τελείωσε το περασμένο ματς. Ειδικά μετά τα πρώτα πολύ καλά 70 λεπτά που κάναμε. Είδαμε στο διάστημα αυτό την βελτίωση που είχαμε, αλλά υπάρχει δουλειά να κάνουμε ακόμα. Αναλύσαμε το ματς κι έχουμε προετοιμαστεί να μην κάνουμε τα ίδια λάθη αύριο, ώστε να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν βιώνει την πίεση ενόψει του αυριανού αγώνα και τα λόγια που θα πει στους συμπαίκτες του:

«Νομίζω πως σε κάθε ματς νιώθω μία υγιούς τύπου πίεση. Γιατί νοιάζομαι για το αποτέλεσμα της ομάδας και την απόδοσή μου. Είμαι συνηθισμένος έτσι. Το αυριανό ματς το βλέπω σαν μεγάλη ευκαιρία για μένα και την ομάδα. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Το μήνυμα που θα δώσω εγώ είναι πως πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να παίξουμε καλά και να πάρουμε το αποτέλεσμα».