Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα τελευταίες εξελίξεις με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

Ήθελε ο Ολυμπιακός έναν παίκτη για τη θέση του Τσικίνιο και τον βρίσκει τελικά πάλι από την ίδια αγορά, την Πορτογαλία.

Τον είχε ψάξει αρχικά στη γειτονική Βουλγαρία, αλλά έγινε ό,τι έγινε με τον Στάνιτς και τώρα που έκανε πίσω ο Σέρβος είναι αργά, καθώς έπαιξε με τη Λουντογκόρετς και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με άλλη ομάδα στα προκριματικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Έτσι εν τέλει προκρίθηκε η αντικειμενικά εξαιρετική επιλογή του Γκουστάβο Σα, για τον οποίο γράψαμε σχετικά αργά τη νύχτα. Ένα σημαντικό ταλέντο, στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων της Πορτογαλίας, αλλά και με αρκετή ωριμότητα, καθώς παρότι 21 στα 22 παίζει συνεχώς βασικός επί τρεις σεζόν στη Φαμαλικάο, ομάδα που τερμάτισε τον Μάϊο στο πρωτάθλημα πίσω μόνο από Πόρτο, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Μπράγκα.

Ένα παιδί με ποιότητα, εξυπνάδα στο παιχνίδι του, καλά τελειώματα, καλό σώμα (1μ86), με υψηλό δείκτη ομαδικότητας. Με ντεμπούτο, και δη ως βασικός, κόντρα στην Μπράγκα, στα 18 του, τον Αύγουστο του 2022. Έχοντας σκοράρει σε παιχνίδια πρωταθλήματος κόντρα στην Σπόρτινγκ και την Μπράγκα, αλλά κι έχοντας ασίστ σε παιχνίδια πρωταθλήματος κόντρα στην Πόρτο, την Μπράγκα και την Μπενφίκα. Με γκολ κατά της Αγγλίας με την Κ20 της Πορτογαλίας και κατά της Ιταλίας με την Κ19. Και με τέσσερις συμμετοχές στο ΓΙΟΥΡΟ Κ21 το καλοκαίρι του 2025.

Ο Σα έχει τη δυνατότητα να παίξει και σαν 8άρι, αλλά στον Ολυμπιακό έρχεται κατά βάση για να «καλύψει» τον Τσικίνιο, με τον οποίο έχει κάποια παρόμοια, αλλά και κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μοιάζει να είναι πιο δημιουργικός παίκτης.

Η Φαμαλικάο απ΄ όλους τους ενδιαφερόμενους (Μπενφίκα, Γουέστ Χαμ κ.α) έχει ζητήσει 20 εκ. Ευρώ για την παραχώρηση του, αλλά είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει την φόρμουλα για να φέρει έναν τόσο καλό νεαρό παίκτη…

Άσχετο:

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη μάχη για να κλείσει τη μεταγραφή του Τετραουί, καθώς αφενός μεν η Σαρλερουά έχει υψηλές απαιτήσεις για τον 23χρονο Αλγερινό, αφετέρου δε υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Οι πληροφορίες από την Αγγλία λένε ότι έκανε σφήνα η Ρέξαμ (7η στην Τσάμπιονσιπ) με 9 εκ. Ευρώ, ενώ το ίδιο έχει κάνει κι άλλη ομάδα, που παίζει στην Ευρώπη, στα προκριματικά του καλοκαιριού. Η μάχη είναι μεγάλη τόσο με τους Βέλγους, όσο και με την πλευρά του παίκτη, που όντως χθες ζήτησε μία-δύο μέρες διορία για να πάρει την οριστική του απόφαση. Υπάρχει αισιοδοξία.

Για τον Γερμανό γκολκίπερ Ορτέγα είχαμε ενημερώσει από εδώ χθες το μεσημέρι για την άφιξη του σήμερα. Στην δε Πορτογαλία γράφουν ότι ο Ολυμπιακός παίρνει και τον 22χρονο τερματοφύλακα Καρβάλιο από την Μπράγκα, αλλά κατά βάση πρόκειται για επιλογή που έχει να κάνει με τη Ρίο Άβε.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Την Πέμπτη πρέπει να δηλώσει ο Ολυμπιακός την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια με τη ΝΕΚ. Μέσα σε αυτή δεν θα είναι ο άτυχος Σιπιόνι, προερχόμενος από τον τραυματισμό του στον ώμο. Εκτός θα μείνει κι ο Κλέϊτον, προερχόμενος από θλάση.

Πρέπει να βγει εκτός λίστας ξένων και τουλάχιστον άλλος ένας (μήπως ένας φορ, Ταρέμι η, Γιάρεμτσουκ ; ). Και λέω τουλάχιστον, γιατί αν δηλωθούν στη λίστα και άλλες μεταγραφές (π.χ. ο Γκουστάβο Σα), πρέπει να βγουν κι άλλοι. Είναι θέμα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι