Η ΑΕΚ αναμένει πλέον άμεσα την άφιξη του Λόβρο Μάγιερ στην Ολλανδία μετά τη συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία.

Η ΑΕΚ προχωρά με μια δυνατή κίνηση για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής μετά τη συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Λόβρο Μάγιερ με ποσό που θα ξεπερνά τα 6 εκατ. ευρώ όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, ο Μάγιερ έχει συμφωνήσει και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την ΑΕΚ, η οποία περιμένει τον 28χρονο Κροάτη χαφ άμεσα στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Ακόμα συγκεκριμένα η άφιξη του Μάγιερ στην Ολλανδία δεν έχει κλειδώσει, ωστόσο μπορεί να συμβεί ακόμα και την Τρίτη (28/7) με τους κιτρινόμαυρους να μπαίνουν πλέον σε φάση ολοκλήρωσης της μεταγραφής.

Ο Κροάτης μέσος θα ταξιδέψει στις Κάτω Χώρες και θα περάσει από ιατρικά πριν υπογράψει και ανακοινωθεί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ώστε στη συνέχεια να ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ στο Άπελντορν.

Με την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής γίνεται πράξη η μία από τις δύο κινήσεις που περίμενε γρήγορα ο Νίκολιτς και αναμένεται πλέον ακόμα μια προσθήκη στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Το who is who του Μάγιερ

Ο Λόβρο Μάγιερ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έπειτα μετακινήθηκε στη Λοκομοτίβα, με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ να τον αποκτά ξανά το καλοκαίρι του 2018 έναντι 2,5 εκατ. ευρώ.

Τρία χρόνια αργότερα η Ρεν δαπάνησε 12 εκατ. ευρώ με τον Μάγιερ να κάνει το επόμενο βήμα στο εξωτερικό, ενώ μια διετία αργότερα το καλοκαίρι του 2023 η Βόλφσμπουργκ έβγαλε από τα ταμεία της 25 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της!

Την περσινή σεζόν με τη Βόλφσμπουργκ ο Μάγιερ είχε 30 συμμετοχές με τρία γκολ και πέντε ασίστ (στη σεζόν που υποβιβάστηκε, κάτι που είχε ως συνέπεια να ψαχτεί ο ίδιος για να αποχωρήσει), ενώ είναι διεθνής με την Εθνική Κροατίας μετρώντας 38 συμμετοχές και εννιά γκολ.