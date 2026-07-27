Η ΑΕΚ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ σε ποσό πάνω από 6 εκατ ευρώ για τον Κροάτη χαφ, Λόβρο Μάγιερ όπως αποκάλυψε ο Ρομάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει στην Ένωση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε προαναγγείλει μεταγραφικές εξελίξεις άμεσα και η μία από τις δύο προσθήκες που ήθελε για τη μεσαία γραμμή γίνεται πράξη. Το όνομα αυτού... Λόβρο Μάγιερ!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε ότι η ΑΕΚ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για τον 28χρονο αριστεροπόδαρο Κροάτη χαφ σε ποσό που ξεπερνάει τα 6 εκατ. ευρώ, κάτι που επιβεβαιώνεται.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Μάγιερ έχει συμφωνήσει και θα υπογράψει για τέσσερα χρόνια ως το 2030.

Πλέον οι εξελίξεις θα τρέξουν καθώς ο παίκτης θα περάσει τα ιατρικά και στη συνέχεια θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή με τον Νίκολιτς να τον περιμένει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή.

Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για μια πολύ δυνατή κίνηση από την ΑΕΚ, που δαπανά ένα πολύ σημαντικό ποσό, ενισχύοντας τον άξονα της μεσαίας της γραμμής που αποτελούσε επείγουσα ανάγκη μετά από την πώληση του Πινέδα.

🚨🟡⚫️ EXCL: AEK Athens verbally agree on deal to sign Croatian midfielder Lovro Majer from Wolfsburg.



Fee over €6m for Majer who will travel this week for medical tests and signatures. 🇭🇷 pic.twitter.com/06ZzOurNB9 July 27, 2026

Το who is who του Μάγιερ

Ο Λόβρο Μάγιερ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έπειτα μετακινήθηκε στη Λοκομοτίβα, με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ να τον αποκτά ξανά το καλοκαίρι του 2018 έναντι 2,5 εκατ. ευρώ.

Τρία χρόνια αργότερα η Ρεν δαπάνησε 12 εκατ. ευρώ με τον Μάγιερ να κάνει το επόμενο βήμα στο εξωτερικό, ενώ μια διετία αργότερα το καλοκαίρι του 2023 η Βόλφσμπουργκ έβγαλε από τα τανμεία της 25 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της!

Την περσινή σεζόν με τη Βόλφσμπουργκ ο Μάγιερ είχε 30 συμμετοχές με τρία γκολ και πέντε ασίστ (στη σεζόν που υποβιβάστηκε, κάτι που είχε ως συνέπεια να ψαχτεί ο ίδιος για να αποχωρήσει), ενώ είναι διεθνής με την Εθνική Κροατίας μετρώντας 38 συμμετοχές και εννιά γκολ.