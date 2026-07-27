Ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι έχει γίνει πρόταση της Βάσκο στον Ολυμπιακό για τον Μέχντι Ταρέμι, που αξιολογείται.

Συνέχεια ως προς το story Ταρέμι - Βάσκο. Σύμφωνα με ιρανικά ρεπορτάζ και πηγές από την χώρα η βραζιλιάνικη ομάδα έκανε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του διεθνούς Ιρανού του συλλόγου του Ολυμπιακού.

Μία πρόταση που αξιολογείται (χωρίς να γίνεται λόγος για ποσό). Με βάση τις ίδιες πηγές υπάρχει η πιθανότητα να προχωρήσει η μεταγραφή.

