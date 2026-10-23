Κουτέσα: «Θέλουμε να δείξουμε το καλύτερό μας πρόσωπο και πιστεύω ότι θα το κάνουμε»

Αισιόδοξος ο Ντέρεκ Κουτέσα για την ΑΕΚ και τα ματς που ακολουθούν μετά τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέρεκ Κουτέσα στη Magenta TV:

Για την γνώμη του για την εικόνα της ομάδας απέναντι σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι:

«Πιστεύω ότι παίξαμε απέναντι σε δύο πολύ καλούς αντιπάλους. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Οπότε, θα πρέπει να κρατήσουμε κάτι καλό από όλο αυτό και να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ αύριο, προκειμένου να κερδίσει:

«Πιστεύω ότι πρέπει απλώς πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε. Γιατί μετά από αυτά τα δύο παιχνίδια για το Champions League πραγματικά θέλουμε να δείξουμε το καλύτερό μας πρόσωπο. Και πιστεύω ότι θα το κάνουμε».

Για το πώς αξιολογεί τον Παναιτωλικό:

«Ξέρω ότι είναι μια καλή ομάδα, έχουν καλούς παίκτες στην επίθεση και προσπαθούν να βγουν γρήγορα στις αντεπιθέσεις. Πιστεύω ότι αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν απέναντί μας, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ένα καλό ματς και θα κάνουμε τα πάντα για το κερδίσουμε».