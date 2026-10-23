Η ΑΕΚ επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα και στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στον Παναιτωλικό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αναμένεται να έχει ορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Με δύο προπονήσεις χθες και σήμερα η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μικρή προετοιμασία της για το αυριανό (24/10, 20:00) ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το οποίο επιστρέφει στις εγχώριες αγωνιστικές υποχρεώσεις έπειτα από τις αναμετρήσεις για το Champions League απέναντι στη Σαχτάρ και στη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία. Ένα παιχνίδι στο οποίο εφόσον η Ένωση παραμείνει αήττητη, τότε συμπληρώνει έναν χρόνο χωρίς ήττα με 31 σερί ματς πρωταθλήματος, ισοφαρίζοντας δικό της ρεκόρ από τη σεζόν 1977/78 και από τη διετία 1992 και 1993 όπου είχε φτάσει σε αντίστοιχο αήττητο σερί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε επισημάνει πριν από το ματς με τη Σίτι ότι το έργο του προσωπικά θα ήταν πιο δύσκολο στην προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό παρά για εκείνο κόντρα στους «Πολίτες» καθώς το κίνητρο των παικτών όταν παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο είναι δεδομένο. Κι αυτό είναι που θέλει να δει ο Σέρβος τεχνικός στο αυριανό ματς, τονίζοντας συνεχώς από την την αρχή της σεζόν ότι η κατάκτηση και του φετινού τίτλου αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Μάλιστα και ο βοηθός του, ο Ηλίας Κυριακίδης στις δηλώσεις του υποστήριξε πως η ΑΕΚ πρέπει να διεκδικεί και να κατακτά τον τίτλο κάθε σεζόν για να μπορεί να παίζει με συνέπεια στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση και στο ανώτερο επίπεδο.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Παναιτωλικό

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς, δεν αναμένονται πολλές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα κόντρα στη Σίτι. Άλλωστε είναι ένας προπονητής που δεν συνηθίζει να προχωρά σε ριζικές διαφοροποιήσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι, με εξαίρεση τα ματς Κυπέλλου όπου κάνει ολικό ροτέισον. Δεδομένη είναι η απουσία του τιμωρημένου Μάγερ, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει τις κάρτες που συμπλήρωσε, ενώ ο Στρακόσια συνέχιζε να απουσιάζει με τον τραυματισμό του στο χέρι, κάτι που σημαίνει ότι ο Μπρινιόλι θα διατηρηθεί στην εστία.

Η άμυνα είναι στάνταρ με τους Ρέλβας και Μουκουντί κεντρικό δίδυμο και τους Πήλιο και Ρότα στα άκρα, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής πλάι στον Μαρίν το προβάδισμα για να βρεθεί έχει ο Βιτάλις, με τον Κάιρινεν πάντως να διεκδικεί κι αυτός θέση. Στις πλευρές αν ο Ζούμπκοφ αποτελέσει τον αντι-Μάγερ δεξιά τότε ο Κοϊτά θα είναι αριστερά, διαφορετικά ο Κοϊτά θα μεταφερθεί στη δεξιά πλευρά με τον Κουτέσα να επιστρέφει στην αριστερή. Όσο για την επίθεση το βασικό δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα είναι αυτό που θα ξεκινήσει.