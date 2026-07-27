Ο διεθνής πορτιέρε, Κωνσταντής Τζολάκης, πέρασε τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις για να κλείσει και επισήμως πλέον στην ομάδα της Χαλ.

Αντίστροφη μέτρηση πλέον για την υλοποίηση της μεταγραφής του Τζολάκη. Ο διεθνής γκολκίπερ του Ολυμπιακού πέρασε τις εξετάσεις και θα κλείσει και τυπικά με ένα συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών στον σύλλογο της Χαλ.

Πρόκειται για μία - εδώ και μέρες - δρομολογημένη εξέλιξη με τον Ολυμπιακό να διευκολύνει τον παίκτη που ήθελε να παίξει σε πιο μεγάλο Πρωτάθλημα και ενώ το deal των εμπλεκόμενων πλευρών αναμένεται να φτάσει - και ίσως και να ξεπεράσει για λίγο - τα 20 εκατ. ευρώ. Η Χαλ ήταν και η ομάδα που ενδιαφέρθηκε πολύ πιο έντονα και σοβαρά από κάθε άλλη για τον παίκτη.

Στα 23 του χρόνια ο Χανιώτης γκολκίπερ έχοντας αναδειχθεί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού με την πρώτη ομάδα του έχει κατακτήσει 4 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα, 1 Super Cup και φυσικά το Conference του 2024. Στον Ολυμπιακό κατέγραψε 131 αγώνες, κρατώντας το μηδέν στην εστία του σε 64 εξ αυτών.