Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 2026-2027, αυτό κόντρα στη Ναϊμέγκεν για τον Γ' προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 2026-2027, υποδεχόμενος την προσεχή Τρίτη (4/8, 21:00) τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ο αγώνας απέναντι στην ολλανδική ομάδα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου, το ενδιαφέρον των φίλων του πειραϊκού συλλόγου είναι μεγάλο και επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική στήριξη προς την ομάδα και τη δίψα για ευρωπαϊκές βραδιές στο γήπεδο της ομάδας.

Στο σύνολο είναι 29.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη κλείσει θέση στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον αγώνα με τη Ναϊμέγκεν, με δεδομένο ότι τα φετινά διαρκείας έχουν ξεπεράσει τα 21.000. Σημειώνεται ότι έως τη Δευτέρα (3/8) στις 12:00 θα μπορούν οι φίλαθλοι να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας στις εναπομείνασες θέσεις που είναι διαθέσιμες, καθώς από εκείνη την ώρα και μετά θα είναι διαθέσιμες προς αγορά για τον αγώνα. Επιπλέον θα υπάρξουν επιστροφές εισιτηρίων από τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ.