Από πολύ κοντά τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο και οι συνεργάτες του δίνουν τις οδηγίες και τον τόνο στις προπονήσεις. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Όπως διαβάσατε σε προηγούμενο ρεπορτάζ, η πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ τη Δευτέρα στο Άπλεντορν της Ολλανδίας είχε αρκετές απουσίες καθώς σε αυτήν δεν συμμετείχαν οι 11 που ξεκίνησαν στο χθεσινό φιλικό με την Τσβόλε πραγματοποιώντας αποφόρτιση. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν έγινε κανονικό πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα κράτησε για μιάμιση ώρα με όσους συμμετείχαν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό υπό βροχή.

Και σήμερα, όπως και στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών, τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο και οι βοηθοί του (Σμίλιανιτς, Ζίζιτς, Ρνιτς, Κυριακίδης και Μπάσαριτς) ήταν πάνω από τις ασκήσεις δίνοντας συνεχώς τις οδηγίες και τον τόνο. Ειδικά στην άσκηση της κυκλοφορίας και του πρέσινγκ που έλαβε χώρα, όλοι ήταν περιμετρικά πάνω στις γραμμές και έδιναν κατά τη διάρκεια της άσκησης τις εντολές τους.

Από σήμερα πάντως μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, όταν ολοκληρώνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία, οι ρυθμοί θα πέσουν καθώς οι προπονήσεις καθημερινά θα γίνουν μονές προκειμένου να φρεσκαριστούν οι παίκτες.

🟡⚫️ Άσκηση κυκλοφορίας και πρέσινγκ με τον Νίκολιτς και τους συνεργάτες του να δίνουν τον ρυθμό @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/8txSx0bypL July 27, 2026

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