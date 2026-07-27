Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να πορευτεί την τελευταία βδομάδα της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με μονές προπονήσεις καθημερινά. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Η ΑΕΚ μπήκε στην τελευταία εβδομάδα της καλοκαιρινής της προετοιμασίας εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας με τον Μάρκο Νίκολιτς να αποφασίζει από εδώ και πέρα να ρίξει τους ρυθμούς.

Οι κιτρινόμαυροι τις προηγούμενες εβδομάδες... έλιωσαν με διπλές προπονήσεις ρίχνοντας σκληρή δουλειά επί ολλανδικού εδάφους. Από εδώ και πέρα μπαίνοντας στις τελευταίες μέρες του βασικού σταδίου το πρόγραμμα δεν θα είναι τόσο έντονο με τον Νίκολιτς να πραγματοποιεί μια προπόνηση καθημερινά για να φρεσκαριστούν έτσι και οι παίκτες μετά από την απαιτητική περίοδο που προηγήθηκε.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι ανοικτές προπονήσεις θα είναι λίγες, και συγκεκριμένα μόνο την Πέμπτη και την Παρασκευή, καθώς Τρίτη και Σάββατο θα είναι κλειστές παραμονές των φιλικών με Σάμσουνσπορ και Σιντ Τρούιντεν, την Τετάρτη και την Κυριακή.

🦅 Το ατομικό του Καλοσκάμη και η πρωινή προπόνηση της Δευτέρας της ΑΕΚ



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/h9VKvw1etW July 27, 2026

Ατομικό ο Καλοσκάμης, γυμναστήριο ο Αλεξίου, εκτός όσοι ήταν βασικοί με Τσβόλε

Η προπόνηση το πρωί της Δευτέρας στο Άπελντορν είχε αρκετές απουσίες καθώς όσοι ξεκίνησαν βασικοί στο χθεσινό φιλικό με την Τσβόλε δεν βγήκαν στο γήπεδο όπως ήταν αναμενόμενο.

Από εκεί και πέρα ο Καλοσκάμης συνέχισε και σήμερα ατομικό, ενώ ο Αλεξίου έκανε το δικό του πρόγραμμα στο γυμναστήριο, με τον Νίκολιτς να περιμένει και τους δύο να επανέλθουν σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης όπως ανέφερε ο ίδιος χθες στις δηλώσεις του.

Το πρόγραμμα είχε άσκηση κυκλοφορίας και πρέσινγκ με τον Νίκολιτς και τους συνεργάτες του να δίνουν τον τόνο από πολύ κοντά. Στη συνέχεια ακολούθησε άσκηση αντεπιθέσεων και η προπόνηση έκλεισε με διπλό 8Χ8.

🟡⚫️ Άσκηση κυκλοφορίας και πρέσινγκ με τον Νίκολιτς και τους συνεργάτες του να δίνουν τον ρυθμό @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/8txSx0bypL — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) July 27, 2026

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