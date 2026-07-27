Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σχολίασε τα όσα ανέφερε η Ντιναμό Κιέβου στην έκκληση προς την UEFA, υποστηρίζοντας πως επικεντρώνεται μόνο στο αγωνιστικό σκέλος του ματς της Πέμπτης (30/7).

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απάντησε σχετικά με την ανοικτή επιστολή που απέστειλε η Ντιναμό Κιέβου προς την UEFA.

Η ουκρανική ομάδα ζήτησε την παρέμβαση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, καταγγέλλοντας την παρουσία ρωσικής σημαίας κι άλλων συμβόλων στην κερκίδα των φιλάθλων του Δικεφάλου του Βορρά κατά το πρωτο ματς του β' προκριματικού γύρου του Europa League.

Η κίνηση αυτή των Ουκρανών ήρθε σε συνέχεια της απόφασής τους να μη λάβουν εισιτήρια για τη ρεβάνς της Τούμπας επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από εξωαγωνιστικούς παράγοντες και προχώρησε στην εξής δήλωση:

«Εμείς στο μόνο παιχνίδι που συμμετέχουμε είναι το ποδοσφαιρικό. Σε κανένα άλλο. Εμείς θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, μέσα σε μια ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, και να προχωρήσουμε παρακάτω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».