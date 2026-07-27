Λίγες ημέρες πριν από τη ρεβάνς στην Τούμπα, η Ντιναμό Κιέβου απευθύνθηκε με ανοικτή επιστολή στην UEFA, ζητώντας να εξεταστούν όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν στο Λούμπλιν.

Λίγες ημέρες πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, η Ντιναμό Κιέβου επιλέγει να μεταφέρει το ενδιαφέρον και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η ουκρανική ομάδα δημοσιοποίησε ανοικτή επιστολή προς την UEFA, με την οποία ζητά από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να εξετάσει όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν στις εξέδρες του γηπέδου του Λούμπλιν, κατά την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για την παρουσία ρωσικής σημαίας και άλλων συμβόλων στις εξέδρες όπου βρίσκονταν φίλοι του ΠΑΟΚ, καλώντας την UEFA να διερευνήσει την υπόθεση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζει ο ουκρανικός σύλλογος.

🤬 Russian flag displayed at Dynamo Kyiv match in Poland



Greek fans unfurled the tricolour during the match against PAOK.



According to a NEXTA correspondent, clashes with stadium security followed. In one video, Ukrainian fans can be heard chanting, “Ruska kurwa.” Security used… pic.twitter.com/iloxdLJgjn — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγα 24ωρα μετά την απόφαση της Ντιναμό να μη ζητήσει εισιτήρια για τους φιλάθλους της στον επαναληπτικό της Τούμπας, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Προς το παρόν δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση από την UEFA για το περιεχόμενο της επιστολής, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη ρεβάνς της Τούμπας, όπου θα κριθεί η πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ουκρανικής ομάδας:

«Σε σχέση με το περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα του Europa League μεταξύ της Ντιναμό και του ΠΑΟΚ στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν, η ομάδα του Κιέβου απευθύνει ανοιχτή έκκληση. Ο πρώτος αγώνας του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League μεταξύ της Ντιναμό Κιέβου και του ΠΑΟΚ σημαδεύτηκε από προκλήσεις από οπαδούς της ελληνικής ομάδας, οι οποίοι ύψωσαν τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο τμήμα τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Εφιστώντας την προσοχή σε αυτό το γεγονός στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, απευθύνουμε επίσης έκκληση σε εκείνους τους ανθρώπους στις κερκίδες που, δυστυχώς, δεν συνειδητοποιούν πλήρως όλες τις φρικαλεότητες που βιώνει αυτή τη στιγμή ο ουκρανικός λαός λόγω του πλήρους πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία. Κάθε μέρα, σε μια αιματηρή αντιπαράθεση με έναν ύπουλο εχθρό, οι καλύτεροι γιοι και κόρες της Ουκρανίας πεθαίνουν.

Κάθε μέρα, οι πόλεις και τα χωριά μας υφίστανται τρομοκρατικές βομβιστικές επιθέσεις, οι οποίες παραλύουν τη μοίρα πολλών οικογενειών και αφαιρούν τη ζωή αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Αυτές και άλλες βαρβαρότητες διαπράττονται ακριβώς υπό την τρίχρωμη σημαία με την οποία οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να «πικάρουν» τα συναισθήματά τους από την ποδοσφαιρική δράση. Είναι σημαντικό ότι ακόμη και οι παίκτες του ελληνικού συλλόγου, κατανοώντας την ντροπή των ενεργειών των οπαδών τους, απηύθυναν έκκληση σε αυτούς να αφαιρέσουν τα ρωσικά σύμβολα.

Εμείς στην Ντιναμό Κιέβου, όπως όλοι οι συμπατριώτες μας, επιθυμούμε την ειρηνική συνύπαρξη σε έναν κόσμο όπου επικρατούν οι κανόνες της δημοκρατίας, οι αρχές και οι αξίες της παγκόσμιας ηθικής. Τονίζουμε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να αποτελεί εργαλείο για την προσέγγιση χωρών και λαών, επιδιώκοντας πολιτισμένες σχέσεις και προωθούμε αυτή την προσέγγιση με κάθε τρόπο. Προφανώς, είναι περιττό να υπενθυμίσουμε τη θέση της UEFA, η οποία, με την έναρξη της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία, απέκλεισε όλες τις ρωσικές ομάδες από τη συμμετοχή σε ηπειρωτικές διοργανώσεις.

Την παραμονή του επαναληπτικού αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ντιναμό Κιέβου, προτείνουμε στα υπεύθυνα πρόσωπα του ανώτατου ποδοσφαιρικού θεσμού να επιδείξουν την ίδια ηθική και συνέπεια που επιδεικνύουν όσον αφορά τις εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας, και να δώσουν την αξιολόγησή τους για τις ειλικρινείς προκλήσεις που στρέφονται εναντίον του συλλόγου και της χώρας μας, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη των προκλήσεων».