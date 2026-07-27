Ο ΟΦΗ έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κρήτη για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Παλέρμο και εν συνεχεία θα μεταβεί στην Ολλανδία.

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Δημήτρης Μπούσης, προανήγγειλε μέσω Social Media τη μεταγραφή του Δημήτρη Νικολάου, έπειτα από αυτήν του Αϊτόρ, και τις επόμενες ώρες αναμένεται η οριστικοποίηση του deal. Οι Κυπελλούχοι συμφώνησαν με την Παλέρμο για τον μονοετή δανεισμό του Έλληνα στόπερ.

Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, θα περάσει άμεσα από τις απαραίτητες εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Όμιλο και θα ανακοινωθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής ο νέος σέντερ μπακ των Κρητικών θα μεταβεί στην Ολλανδία μαζί με τον Αϊτόρ για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας και να πιάσουν δουλειά υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Ο Νικολάου επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια και θα πλαισιώσει στα στόπερ των Κυπελλούχων τους Σιέλη, Κρίζμανιτς, Κωστούλα, Πούγγουρα και τον νεαρό Κοντεκά. Ο ύψους 1,88μ. σέντερ μπακ προέρχεται από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και από τον Γενάρη του 2019, όταν πήγε στην Έμπολι, αγωνιζόταν στην Ιταλία.

Έκτοτε ο Νικολάου έχει αγωνιστεί σε Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Προέρχεται από σεζόν με 26 εμφανίσεις, ενώ συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Παλέρμο, οπότε βρίσκεται σε καλό επίπεδο ετοιμότητας.

Επόμενος στόχος του ΟΦΗ είναι να τελειώσει την υπόθεση του φορ. Από τη στιγμή που ο Όμιλος δεν έχει καταλήξει σε επιθετικό και ο Κόντρo δεν έχει βρει ομάδα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τους Κυπελλούχους Ελλάδας να εξετάζουν τις επιλογές τους.