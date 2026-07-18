Χτύπησε την πόρτα της Εθνικής Γερμανίας αν και γεννημένος από Ισπανούς γονείς και πήρε τίτλους με τη Σίτι του Γκουαρδιόλα, που τον διάλεξε. Αυτός είναι ο Στέφαν Ορτέγκα.

Και ξαφνικά Στέφαν Ορτέγκα. Στα 33 του χρόνια ο ύψους 1.85 μέτρων «Τέγκο» όπως είναι το παρατσούκλι του είναι ο παίκτης του οποίου την περίπτωση – όπως διαβάσατε σχετικά στο Gazzetta – έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός για να καλύψει την θέση Νο1 στη προοπτική της πώλησης του Τζολάκη. Είναι ο παίκτης που έπαιξε 56 αγώνες κάτω από τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα που τον επέλεξε προσωπικά βγάζοντας τον εκτός Γερμανίας και σε ένα διάστημα που έμελλε να πάρει 2 Πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 Κύπελλο και 1 Champions League.

Ο πορτιέρε που για αυτόν ο Γκουαρδιόλα είχε τονίσει πώς «είναι ένας παγκοσμίου επιπέδου γκολκίπερ. Ένας εξαιρετικός, εξαιρετικός γκολκίπερ». Αυτός ο εξαιρετικός γκολκίπερ λοιπόν έπρεπε να περιμένει τα μισά του 2013-2014 για να πάρει την θέση Νο1 στην Αρμίνια από τον Πάτρικ Πλάτινς μετά από ένα αρνητικό σερί 3 αγώνων. Αυτή ήταν μία εξέλιξη – κλειδί που του άλλαξε την καριέρα.

Τότε δέχθηκε 12 γκολ στα τελευταία 11 ματς της σεζόν, οδήγησε την Αρμίνια στη διαδικασία των αγώνων αποφυγής του υποβιβασμού και όταν ο σύλλογός του επεσε στην τρίτη κατηγορία ακολούθησε η Μόναχο 1860. Στη Μόναχο 1860 είχε και εκεί δύσκολες στιγμές σε επίπεδο παραμονής και ακολούθησε η επάνοδος στην Αρμίνια Μπίλεφελντ. Στην Αρμίνια από το 2017 ως ο 2022 έχασε μόλις 4 ματς Πρωταθλήματος.

Η συμβολή του στην άνοδο του 2019-2020 υπήρξε κομβικότατη έχοντας την κορυφαία επίδοση της κατηγορίας με 30 γκολ (που δέχθηκε) σε 34 αγώνες και έχοντας σε 14 παιχνίδια κρατήσει το μηδέν. Στην χρονιά – ντεμπούτο του στην μεγάλη κατηγορία είχε 11 ματς χωρίς να δεχθεί γκολ με την πιο καλή επίδοση επεμβάσεων (69.9 τις εκατό) και είχε και την ασίστ στο πρώτο γκολ της Αρμίνια στην επιστροφή της στην μεγάλη γερμανική Λίγκα. Το 2021-2022 ήταν στην 2η θέση με τις περισσότερες επεμβάσεις στη Bundesliga (128) αλλά η ομάδα του έπεσε.

Ο εντυπωσιασμένος Γκουαρδιόλα, οι τίτλοι και ο Ολυμπιακός

Το 2022 υπήρξε η τοπ μεταγραφή στην καριέρα του που εξέπληξε και κόσμο με το δεδομένο ότι πριν ήταν στην Αρμίνια. Η μεταγραφή του που τον πήγε στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο εντυπωσιασμένος Γκουαρδιόλα που και λόγω Μπάγερν ήξερε την γερμανική Λίγκα διάλεξε προσωπικά τον γεννημένο στη Γερμανία αλλά από Ισπανούς γονείς Ορτέγκα, που βρέθηκε να χτυπά την πόρτα της Εθνικής Γερμανίας.

Παρότι είχε μπροστά του τον Έντερσον είχε κάνει σε πρώτη φαση 38 ματς με 19 αγώνες όπου κράτησε το μηδέν. Στη Σίτι από το 2022 έως το 2026 θα έπαιζε στο σύνολο σε 56 ματς και θα κατακτούσε 2 Πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 Κύπελλο, 1 Champions League αλλά και Super Cup Αγγλίας καθώς και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ακολούθησε η Φόρεστ που εάν και εκεί έπαιξε 16 αγώνες είχε την συμβολή του στην καλή της πορεία στο Europa League. Ο «Τέγκο» όπως είναι το παρατσούκλι του φυσικά έχει συνδέσει περισσότερο το όνομά του με την Αρμίνια, όπου έχει παίξει μαζί της 220 παιχνίδια.

Το 2021 έγινε ο πρώτος της παίκτης από το 2017 και μετά που συμπεριελήφθη στην EA Sports’ Ultimate Team (Απόλυτη και τοπ ομάδα) της εβδομάδας για το FIFA 21 για την εμφάνισή του στο 1-1 με τη Μάιντζ και τις τόσες επεμβάσεις που έκανε τότε. «Έβαλα ο τρόπαιο σε ένα ωραίο μέρος στο σπίτι», είχε πει μετα. Για τον Ορτέγκα δεν είχε μιλήσει μόνο ο Γκουαρδιόλα. Ο αρχηγός της Αρμίνια, Φάμπιαν Κλος, μετά την επέμβασή του στον Κάλαϊτζιτς της Στουτγκάρδης είχε πει: «Ήταν – και είναι – ένας υπεράνθρωπος. Ίσως και να χτύπησε και τα γόνατά του, δεν ξέρω».

Τον Ορτέγκα έχουν επαινέσει ουκ ολίγοι ποδοσφαιράνθρωποι όπως και ο πρώην τεχνικός της Βέρντερ και της Βόλσφμπουργκ, Φλόριαν Κόχφελντ, που επαίνεσε την τακτική και τη νοοτροπία του. Και κάπως έτσι τώρα βρέθηκε στον... δρόμο του Ολυμπιακού. Σε μία νέα ποδοσφαιρική περιπέτεια όπου το σίγουρο είναι ότι δεν θα το βαλει ποτέ κάτω και θα τα δώσει όλα.