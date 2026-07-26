Δημοσίευμα από τη Βραζιλία βάζει ξανά τον Παναθηναϊκό στο κόλπο της απόκτησης του Κολομβιάνου μέσου Νέλσον Ντεόσα που ανήκει στην Μπέτις.

Ο «μεταγραφικός πυρετός» στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού καλά κραττεί, με τους πράσινους εν μέσω ευρωπαϊκών αγώνων (με την Πάκσι) να συνεχίζουν τις προσπάθειες ενίσχυσης του ρόστερ.

Πιο πρόσφατο όνομα που προστέθηκε στη λίστα των προσώπων που ακούγονται για το «τριφύλλι» είναι ο Κολομβιανός μέσος, Νέλσον Ντεόσα, που ανήκει στη Ρεάλ Μπέτις και φυσικά έχει απασχολήσει ξανά μέσα στο έτος.

Βάσει ενός δημοσιεύματος από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός κάνει προσπάθειες να «κλέψει» τον ποδοσφαιριστή από τη Βάσκο Ντα Γκάμα, η οποία φέρεται να βρίσκεται μια... ανάσα από την απόκτησή του από τον ισπανικό σύλλογο. Μάλιστα, αυτός (σσ η «σφήνα» του Παναθηναϊκού) φαίνεται να είναι ο λόγος που οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει στον...πάγο.

Ο Ντεόσα αποκτήθηκε από τους Ανδαλουσιανούς το περασμένο καλοκαίρι (2025) και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μια ασίστ.

«Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μπει «σφήνα» και να κλέψει τον παίκτη από τη Βάσκο, κάτι που εξηγεί την καθυστέρηση στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων.Παράλληλα, τόσο η Μπέτις όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής συνεχίζουν να ενεργούν σαν να μην υπάρχει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη με τη Βάσκο, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης».