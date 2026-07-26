Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρη Βέργου μετά τη φιλική νίκη της ΑΕΚ με 3-2 επί της Τσβόλε.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-2 της Τσβόλε στο MAC3 Park στο τέταρτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία, με τον Βάργκα να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο με δύο γκολ.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρης Βέργος αναφέρθηκε στο ότι η εικόνα της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος μετά τις αλλαγές των Μάνταλου και Ζίνι βελτιώθηκε. Όπως τόνισε, η Ένωση είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, αλλά δεν έφτιαξε πολλές ευκαιρίες παίρνοντας το προβάδισμα με την ατομική ενέργεια του Κοϊτά, ενώ ανασταλτικά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.

Στο δεύτερο μέρος, όπως πρόσθεσε, η ΑΕΚ μπήκε υποτονικά και έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά στη συνέχεια και με τις αλλαγές κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Συνολικά πάντως η Ένωση φάνηκε πως θέλει ακόμα βελτίωση σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού και ο Νίκολιτς έχει τον απαραίτητο χρόνο μπροστά του για να το πετύχει.

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