Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ανανεώθηκαν 12.372 εισιτήρια διαρκείας και τη Δευτέρα αρχίζει η ελεύθερη διάθεση.

Η πρώτη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ολοκληρώθηκε και 12.372 οπαδοί του ΠΑΟΚ έσπευσαν να ανανεώσουν το διαρκειας τους.

Από αύριο Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση, ενώ συνεχίζεται η ανανέωση της ίδιας θέση με προνομιακές τιμές.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η 1η περίοδος ολοκληρώθηκε και 12.372 φίλοι του ΠΑΟΚ ανανέωσαν τη θέση τους στην Τούμπα.

Ξεκινά η 2η περίοδος | Δευτέρα 27.07 (10:00) - Τρίτη 28.07 (17:00).

Ελεύθερη διάθεση νέων εισιτηρίων διαρκείας

Ανανέωση ίδιας θέσης στην προνομιακή τιμή για τους περσινούς κατόχους

Ακολουθεί η 3η περίοδος, Παρασκευή 31.07 (10:00) - Τρίτη 04.08 (17.00), με τους ίδιους όρους με τη 2η περίοδο.

Όλοι μαζί, στη νέα εποχή».