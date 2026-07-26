ΠΑΟΚ: Περισσότερες από 12.000 ανανεώσεις διαρκείας, αρχίζει η ελεύθερη διάθεση
Η πρώτη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ολοκληρώθηκε και 12.372 οπαδοί του ΠΑΟΚ έσπευσαν να ανανεώσουν το διαρκειας τους.
Από αύριο Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση, ενώ συνεχίζεται η ανανέωση της ίδιας θέση με προνομιακές τιμές.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η 1η περίοδος ολοκληρώθηκε και 12.372 φίλοι του ΠΑΟΚ ανανέωσαν τη θέση τους στην Τούμπα.
Ξεκινά η 2η περίοδος | Δευτέρα 27.07 (10:00) - Τρίτη 28.07 (17:00).
Ελεύθερη διάθεση νέων εισιτηρίων διαρκείας
Ανανέωση ίδιας θέσης στην προνομιακή τιμή για τους περσινούς κατόχους
Ακολουθεί η 3η περίοδος, Παρασκευή 31.07 (10:00) - Τρίτη 04.08 (17.00), με τους ίδιους όρους με τη 2η περίοδο.
Όλοι μαζί, στη νέα εποχή».
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