Οι νέοι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα και Δημήτρης Νικολάου, προπονήθηκαν για πρώτη φορά με τα ασπρόμαυρα.

Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα και ο Δημήτρης Νικολάου είναι τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του ΟΦΗ. Ο Ισπανός εξτρέμ και ο Έλληνας στόπερ ολοκλήρωσαν την ίδια ημέρα τη μεταγραφή τους στους Κυπελλούχους Ελλάδας και μαζί ταξίδεψαν την Τρίτη (28/7) στην Ολλανδία, όπου ενσωματώθηκαν στην αποστολή της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Αμφότεροι παρακολούθησαν από την εξέδρα το φιλικό παιχνίδι των Κρητικών με την Μπρέντα και την Τετάρτη (29/7) προπονήθηκαν για πρώτη φορά με τα ασπρόμαυρα. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Ομίλου είχαν ρεπό, όμως οι δυο νεοφερμένοι γυμνάστηκαν ατομικά.

Οι νεοαποκτηθέντες του ΟΦΗ το πρωί ακολούθησαν πρόγραμμα στο γυμναστήριο και το απόγευμα προπονήθηκαν στο γήπεδο.

Ο Αϊτόρ στις πρώτες του δηλώσεις ως κάτοικος Κρήτης ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στον ΟΦΗ σε μια πολύ σημαντική χρονιά. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση. Γνωρίζω τι έκανε πέρυσι ο ΟΦΗ, ήταν πολύ δύσκολο και όταν το παίρνεις αυτό σημαίνει πως είσαι μια πολύ καλή ομάδα».

Από την πλευρά του ο Νικολάου είπε: «Η ομάδα είναι πολύ οργανωμένη, έχουμε μεγάλους στόχους και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είναι πολύ σημαντικό που ο ΟΦΗ παίζει στην Ευρώπη, μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια και είναι ότι καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή να παίζει σε αυτό το επίπεδο

Έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Θανάσης (Ανδρούτσος) στην μεταγραφή. Έχω πολύ γνώριμα παιδιά εδώ, όπως ο Μπουχαλάκης και ο Μαρινάκης. Έχουμε πολύ καλή ομάδα και με την δουλειά όλα θα βγουν στο γήπεδο».