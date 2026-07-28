Στο δεύτερο του φιλικό παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους ο ΟΦΗ ηττήθηκε από την Μπρέντα με 3-2. Σκόραραν οι νεαροί Σιτμαλίδης και Ρομάνο.

Ο ΟΦΗ μετά τη βαριά ήττα από την Γκο Αχέντ Ιγκλς έχασε και στο δεύτερο φιλικό της παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά από την Μπρέντα της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας (υποβιβάστηκε την περασμένη σεζόν από την Eredivisie) με σκορ 3-2. Είδαν από κοντά τη νέα τους ομάδας οι Αϊτόρ και Νικολάου.

Ο Κυπελλούχοι Ελλάδας είχαν δύο καλές στιγμές για να προηγήθηκουν, στο 7' με πλασέ του Ισέκα και στο 9' με το υπό πίεση τελείωμα Νους. Στο 32ο λεπτό ο Χριστογεώργος νίκησε τον Βαλέριους και στο 38' ο Νασό άνοιξε το σκορ με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ.

Οι Κρητικοί πίεσαν στην έναρξη του δεύτερου μέρους, όμως κόντρα στη ροή του ματς οι Ολλανδοί διπλασίασνα το προβάδισμα τους στο 56', με πλασέ του Ρόουλεν. Στο 65ο λεπτό ο Χρήστος Κόντης άλλαξε πλήρως την ενδεκάδα του και δύο από τους νεαρούς έφερεαν (προσωρινά) το ματς στα ίσα.

Στο 81' ο Σιτμαλίδης μείωσε με πλασέ και στο 87' ο Ρομάνο έκανε το 2-2 με έξυπνη εκτέλεση φάουλ. Δευτερόλεπτα μετά την ισοφάριση η Μπρέντα πέτυχε το γκολ της νίκης με τον Νάτσι.

H αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας - Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αθανασίου - Νους, Φούντας, Ισέκα

H ενδεκάδα του ΟΦΗ μετά το 65′: Κατσίκας - Μαρινάκης, Σιέλης, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης - Αντωνακάκης, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Ρομάνο - Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης