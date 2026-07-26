Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Η Χάμαρμπι στραβοπάτησε και απομακρύνθηκε από την κορυφή

Η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Χάμαρμπι, έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Μπρομαποϊκάρνα.

Η Χάμαρμπι είναι πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Αν ο Δικέφαλος περάσει τη Ντιναμό Κιέβου και οι Σουηδοί την Άντερλεχτ (1-1 το πρώτο ματς στη Στοκχόλμη), τότε θα συναντηθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η Χάμαρμπι για τη 15η αγωνιστικού του πρωταθλήματος, λοιπόν, φιλοξενήθηκε από τη 12η της βαθμολογίας Μπρομαποϊκάρνα. Στο 79' ο Λιντ έκανε το 1-0 για τη Χάμαρμπι, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 90' με τον Τρόελσεν. Έτσι, η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ έμεινε στη δεύτερη θέση και στο -11 από την πρωτοπόρο Σίριους, που έχει και ματς λιγότερο, με αποτέλεσμα να φαίνεται σχεδόν αδύνατη η κατάκτηση του τίτλου.

Η ενδεκάδα που παρέταξε ο τεχνικός της Χάμαρμπι Χένρικ Ρίντστρομ: Χάμαρμπι: Χαν, Σκόγκλουντ, Φοφανά, Βίνθερ, Ρενέτσκε (62' Πέρσον), Τέκιε (62' Μπεσάρα), Κάρλσον, Ματζέντ (84' Χάγκεν), Ατζέι (84' Γιόχανσον), Λιντ, Άμπραχαμ (73' Μπούντρι).

