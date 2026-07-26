Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 33ο λεπτό του φιλικού αγώνα με την Τσβόλε, χάρη σε σουτ του Κοϊτά που κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Τσβόλε στην έδρα της ομάδας της Eredivisie. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης των πρωταθλητών και από δική του προσπάθεια προήλθε το γκολ που έβαλε τον Δικέφαλο σε θέση οδηγού.

Στο 33ο λεπτό ο διεθνής Μαυριτανός εξτρέμ πήγε στο 1vs1 με τον αντίπαλο του, έκανε την ατομική ενέργεια, δοκίμασε το δυνατό δεξί του εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα των Ολλανδών για το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

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