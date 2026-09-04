Κύπελλο: Επηρεάζεται ο προγραμματισμός μετά την απόφαση της Εφέσεων
Σε πρώτη φάση η ΕΠΟ - που αναμενόταν να ανακοινώσει το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase τη Δευτέρα καθώς χρειάζεται ειδική άδεια από την UEFA καθώς υπάρχουν αγώνες Champions League την ερχόμενη εβδομάδα και μπορεί να συμπέσουν με ώρες αγώνων του ελληνικού θεσμού - θα πρέπει να δει το πώς θα διαμορφωθεί η συνέχεια σε επίπεδο προγραμματισμού μετά την απόφαση υπέρ του Αστέρα Τρίπολης από την Εφέσεων.
Η απόφαση αυτή επηρεάζει το πρόγραμμα καθώς άλλη μέρα θα έπαιζε ο Λεβαδειακός και άλλη μέρα ο Αστέρας ενώ θα παίξει ρόλο και το CAS. Όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος για το συγκεκριμένο ζευγάρι για να προκύψει μία σχετική απόφαση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.