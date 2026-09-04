Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων αλλά και η πρόθεση του Λεβαδειακού να προσφύγει στο CAS θα επηρεάσουν το συγκεκριμένο σκέλος.

Σε πρώτη φάση η ΕΠΟ - που αναμενόταν να ανακοινώσει το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase τη Δευτέρα καθώς χρειάζεται ειδική άδεια από την UEFA καθώς υπάρχουν αγώνες Champions League την ερχόμενη εβδομάδα και μπορεί να συμπέσουν με ώρες αγώνων του ελληνικού θεσμού - θα πρέπει να δει το πώς θα διαμορφωθεί η συνέχεια σε επίπεδο προγραμματισμού μετά την απόφαση υπέρ του Αστέρα Τρίπολης από την Εφέσεων.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει το πρόγραμμα καθώς άλλη μέρα θα έπαιζε ο Λεβαδειακός και άλλη μέρα ο Αστέρας ενώ θα παίξει ρόλο και το CAS. Όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος για το συγκεκριμένο ζευγάρι για να προκύψει μία σχετική απόφαση.