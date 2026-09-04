Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τριών αναμετρήσεων της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Λίγη ώρα μετά τη δικαίωση του Αστέρα AKTOR στην Επιτροπή Εφέσεων για την ένσταση του στον αγώνα με τον Λεβαδειακό η ΕΠΟ προχώρησε στον ορισμό των αναμετρήσεων της 2ης αγωνιστικής της League Phase, ο οποίο περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις.

Την Τρίτη ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο Φάληρο τον Βόλο Elabet και την Τετάρτη ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρήτιο.

Από την πλευρά του ο Άρης αντί να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Αξιοσημείωτο, πως παρά την προσφυγή του Λεβαδειακού στο CAS ο αγώνας των Αρκάδων ορίστηκε κανονικά.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

21:45 Ολυμπιακός - Βόλος ELABET ("Γεώργιος Καραϊσκάκης")

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης (Παγκρήτιο)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου