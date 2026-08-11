Με γκολ, Τσικίνιο και Τεττέη οι ευρωπαϊκές ρεβάνς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε Ολλανδία και Βουλγαρία

Ευρωπαϊκή βραδιά με κρίσιμες εκτός έδρας ρεβάνς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό κόντρα σε Ναϊμέχεν (20:30) και ΤΣΣΚΑ Σόφιας (20:30) αντίστοιχα, με τα πρώτα ματς εντός συνόρων να «κάθονται» στο «Χ» με 0-0 και 1-1.

Κι αν για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας (Europa League) σε περίπτωση αποκλεισμού, οι «πράσινοι» δεν έχουν περιθώριο αποτυχίας στη Βουλγαρία.

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Ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή εικόνα στην αναμέτρηση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ή τουλάχιστον αυτή που θα περίμενε ο κόσμος του σε ένα παιχνίδι της προκριματικής φάσης του Champions League. Με καλά τρεξίματα και διάθεση για πίεση ψηλά, αλλά ξανά με πρόβλημα δημιουργίας σε σετ παιχνίδι, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

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Χαρακτηριστικό το γεγονός πως με 54% κατοχή μπάλας και πέντε on target τελικές, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το ματς με μόλις 0.59 xG. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, καθώς η Ναϊμέχεν είχε 1.36 xG στην αναμέτρηση αλλά με τη σειρά της δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά.

Στην πρεμιέρα της στην Eredivisie, η Ναϊμέχεν ηττήθηκε 1-2 από την Τέλσταρ με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα της ελέω της ρεβάνς με τον Ολυμπιακό. Όπως έδειξε και στο Φάληρο, είναι ταχύτατη μεσοεπιθετικά και με 2-3 μονάδες ικανές να κάνουν τη ζημιά σε άδεια μέτρα. Εντούτοις έχει κενά ανασταλτικά και ζορίζεται να ανταποκριθεί σε καταστάσεις μετάβασης.

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Ισορροπημένο το σετ αποδόσεων και σωστά με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα. Ο Ολυμπιακός δεν πείθει αυτή την εποχή, δύσκολα όμως θα μείνει στο μηδέν σε δεύτερο σερί ματς. Η Ναϊμέχεν με τη σειρά της έχει τον ενθουσιασμό αλλά και την πίεση της έδρας, δεδομένα ωστόσο θα έχει τις στιγμές της. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Τσικίνιο γκολ ή ασίστ & Under 4,5 κάρτες σε απόδοση 4.90 στο Bet Builder της Stoiximan.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πάρει προβάδισμα στην πρώτη αναμέτρηση, έτσι καλείται να διεκδικήσει τις πιθανότητες του στη ρεβάνς της Σόφιας. Παρά το 69% κατοχής μπάλας και το γρήγορο προβάδισμα με τον Γιάγκουσιτς (21΄), η ομάδα του Νίστρουπ έβγαλε θέματα ανισορροπίας και αδυναμίας ελέγχου, τόσο του ρυθμού όσο και των χώρων. Με αποτέλεσμα η ΤΣΣΚΑ Σόφιας να ισοφαρίσει γρήγορα και στη συνέχεια να γράψει μεγαλύτερο αριθμό στον δείκτη xG (0.94 - 1.24) παρά το γεγονός πως ολοκλήρωσε το ματς με μόλις 31% στην κατοχή μπάλας.

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Σε καλή κατάσταση οι Βούλγαροι, αήττητοι στα πρώτα πετά επίσημα φετινά τους ματς, με απολογισμό τέσσερις ισοπαλίες και τρεις νίκες. Το Σάββατο, η ΤΣΣΚΑ πέρασε «αέρα» από την έδρα της Λοκομοτίβ επικρατώντας 3-1 και είναι στο -2 από την κορυφή του εγχώριου πρωταθλήματος.

Κάθε άλλο παρά απλή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Σόφια και οι αποδόσεις δεν αποτυπώνουν τις δυσκολίες της αναμέτρησης. Σαφώς ανώτερος σε ποιότητα και με περισσότερες λύσεις οι «πράσινοι», ωστόσο οι γηπεδούχοι έχουν υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας για την εποχή και καλό ρυθμό. Θα γίνει μάχη για την πρόκριση. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Να σκοράρει ο Τεττέη & ΤΣΣΚΑ Σόφιας over 3,5 κόρνερ σε απόδοση 5.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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