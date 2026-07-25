Ο έμπειρος δεξιός μπακ έπαιξε πρώτη φορά βασικός απέναντι σε μία επιθετικογενή ομάδα από την Ολλανδία και έδειξε ιδιαίτερα καλά στοιχεία: και αμυντικά και τακτικά αλλά και επιθετικά.

Γράφει από το Άλκμααρ ο Δημήτρης Τομαράς.

Ένα ωραίο αγωνιστικό απόγευμα είχε στο γήπεδο της Άλκμααρ ο Ολυμπιακός μόνο ως προς το πρώτο μέρος γιατί στην επανάληψη δέχθηκε τρία γκολ για το 3-2 των Ολλανδών. Δεν ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο μέρος αλλά έβαλε δύο γκολ και γενικά ήταν πολύ πιο εύστοχος και ουσιώδης από τα τελευταία χρονικά φιλικά του ματς με Άγιαξ και Αντβέρπ.

Σε σχέση με την Αντβέρπ ήταν σίγουρα και πιο απειλητικός. Δεν έπιασε τοπ επίπεδα απόδοσης αλλά ήταν ξεκάθαρα βελτιωμένος συγκριτικά με το φιλικό με την Αντβέρπ και το 3-0 της Αμβέρσας με διαφορετική 11άδα βέβαια κυρίως ως προς τη συγκρότηση του άξονα. Όλα αυτά βέβαια για το πρώτο 45λεπτο διότι στην επανάληψη τα πράγματα άλλαξαν άρδην.

Ένα πρόσωπο που έχει το ενδιαφέρον του αυτήν την περίοδο είναι ο έμπειρος Σάλιακας. Ο Έλληνας δεξιός μπακ έκανε το ντερμπούτο του στην επιστροφή του στους Πειραιώτες κόντρα στην Αντβέρπ και από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο γήπεδο έδειξε την διάθεσή του να βοηθήσει την ομάδα αλλά και αρκετά καλά στοιχεία. Κυρίως είναι ένας παίκτης που προσπαθεί να παίζει όλη την πλευρά του αλλά και να συμβάλλει και δημιουργικά και επιθετικά.

Στο πρώτο 45λεπτο δέχθηκε μεγάλη πίεση από την πλευρά του κάνοντας από την μεριά του ότι καλύτερο στο τακτικό και αμυντικό σκέλος.

Παράλληλα όμως επιχείρησε να βοηθήσει και δημιουργικά αλλά και επιθετικά τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε το τι θα κάνει ο Σάλιακας στον Ολυμπιακό αλλά εν πρώτοις τα στοιχεία που δείχνει είναι θετικότατα και είναι ξεκάθαρα ένας παίκτης που όποτε παίζει θα την ιδρώνει την φανέλα του. Προσωπικά μου άρεσε το γεγονός ότι αρκετές φορές ο Ροντινέι παίζοντας μπροστά του γύριζε πίσω για να τον βοηθήσει αμυντικά απέναντι σε ένα γρήγορο σύνολο όπως η Άλκμααρ αλλά και με επιθετικογενή χαρακτηριστικά.

Ήταν μία «πρώτη» ως βασικός πάντως που έδωσε υποσχέσεις. Από την άλλη υπήρξε η ατυχία με τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο που τον έθεσε εκτός αγώνα για να μπει στην θέση του ο Μαφέο και σίγουρα άπαντες στον Ολυμπιακό εύχονται να μην είναι κάτι σοβαρό.

Κεφάλαιο στατικές φάσεις: Απείλησε 2 φορές ο Μουζακίτης, «έφτιαξε» γκολ στην 2η περίπτωση

Ο Ολυμπιακός έχει «πληγωθεί» από αυτόν τον τομέα και σίγουρα είναι μία ομάδα που πρέπει να παίρνει πολλά περισσότερα από τις στατικές της φάσεις. Στο Άλκμααρ – Ολυμπιακός στο κλείσιμο του πρώτου μέρους ο Μουζακίτης πήρε κόρνερ μετά από το φάουλ που εκτέλεσε ο ίδιος στην συνέχεια από αυτό το κόρνερ ήρθε το γκολ του Κάρμο.

Ο Ολυμπιακός έχει πλέον περισσότερους παίκτες που χτυπάνε στατικές φάσεις. Υπάρχει πχ ο Ζότα και ενώ στατικές μπάλες χτύπησαν στην διάρκεια της προετοιμασίας και παίκτες όπως ο Φορτούνης φυσικά αλλά και οι Μασούρας, και Αντρέ Λουίζ.

Εν κατακλείδι ο Ολυμπιακός γυρίζει στην Ελλάδα έχοντας κάνει μία σειρά δυνατών φιλικών, που εφόσον τα «διαβάζει» σωστά σίγουρα θα δει το τι θα πρέπει να διορθώσει. Άλλωστε είναι καλύτερο εάν δεν αποδώσεις καλά αυτό να γίνει σε φιλικούς αγώνες και όχι σε επίσημους. Σε κάποια από τα αυτά τα φιλικά του στο β’ στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία ήταν καλός ως και ιδιαίτερα καλός όπως με τη Φορτονα Σιτάρντ, σε άλλα είχε φάσεις αλλά δεν σκόραρε όπως με τον Άγιαξ, σε άλλα ήταν κάκιστος όπως με την Αντβέρπ στην Αντβέρπ και σε άλλα ήταν ουσιαστικός και εύστοχος όπως απέναντι στην Άλκμααρ. Με την δε Άλκμααρ όπου ήταν εύστοχος ως ένα σημείο μπροστά ωστόσο στην συνέχεια όταν πιέστηκε έγινε το 3-2.

Υ.Γ. Κακός ο Ολυμπιακός στο 2ο μέρος; Ναι σύμφωνοι κακός. Αλλά είναι τραγέλαφος να μετρά κανείς ένα γκολ με 2 μπάλες στην περιοχή των Πειραιωτών που στο τέλος έχασαν με 3-2 από ματς που νικούσαν 2-0.