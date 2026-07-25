ΠΑΟΚ: Έσπασαν το φράγμα των 10.000 οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωση της ενημέρωσε τους φίλους του δικεφάλου του βορρά, ότι οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας ξεπέρασαν τις 10.000.

Οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας στον ΠΑΟΚ προχωράνε με γοργούς ρυθμούς, καθώς σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ, ξεπέρασαν το φράγμα των 10.000, φτάνοντας τις 10.124.

Αύριο Κυριακή (26/07) τελειώνει η προθεσμία για ανανεώσεις με τις προνομιακές τιμές και τη Δευτέρα (27/07) και Τρίτη (28/07), ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση, αλλά και οι ανανεώσεις με νέες τιμες.

Θυμίζουμε πως το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς στην Τούμπα θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη (30/07), με τον δικέφαλο του βορρά να υποδέχεται την Ντιναμό Κιέβου, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα (3-2 νίκη στην Πολωνία) του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Αν ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει με επιτυχία το εμπόδιο των Ουκρανών, τότε θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του Χάμαρμπι - Άντερλεχτ.